Forbud mod ulykkesfly koster på Norwegians overskud

Norwegian forventer, at flyveforbuddet for Boeing 737 MAX-fly koster 700 millioner norske kroner i år.

Norwegian fik et spinkelt overskud i andet kvartal, hvor luftfartsselskabets resultater var klemt af, at 17 fly er ramt af flyveforbud.

Det norske selskab kommer ud af kvartalet med et overskud på 83 millioner norske kroner. Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Norwegian har siden marts haft den udfordring, at 17 af selskabets fly har været ramt af flyveforbud. Det har kostet 400 millioner norske kroner i kvartalet.

Det er flytypen Boeing 737 MAX 8 og 9, som ikke har måttet forlade jorden. Det skyldes, at luftfartsmyndigheder er ved at undersøge, om der har været sikkerhedsproblemer med flytypen efter to flystyrt i Indonesien og Etiopien.

For hele året forventer Norwegian, at forbuddet vil koste 700 millioner norske kroner. Den forventning var tidligere 500 millioner norske kroner.

Flyveforbuddet er kommet på et tidspunkt, hvor Norwegian ellers godt kunne have brugt lidt medvind.

Selskabets finanser og resultater er pressede, og der er derfor brug for at vende skuden.

Sådan lyder det fra Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank og følger flybranchen tæt.

- Flyveforbuddet ligger som en dyne over regnskabet og koster Norwegian dyrt i et kvartal, hvor det ellers ser ud til, at selskabet er på rette vej.

- Regnskabet viser, at mange af de indsatser, Norwegian gør, er de rigtige. Der er skåret på omkostningerne. Samtidig er billetpriserne er steget markant. Det viser, at Norwegians satsning på overskud frem for vækst er den rette, siger Jacob Pedersen.

Norwegians omsætning er steget med cirka to milliarder til 10,2 milliarder norske kroner. Fremgangen skyldes især langdistanceruter.

Administrerende direktør Bjørn Kjos fremhæver i en kommentar til regnskabet, at selskabets underliggende driftsresultat er det bedste i to år.

Det hænger ifølge Jacob Pedersen dog til dels sammen med nye regnskabsregler.

I forlængelse af regnskabet er det meldt ud, at det er det sidste med Bjørn Kjos i spidsen.

Den 72-årige nordmand takker af efter 17 år som administrerende direktør. Han vil fremover have en rådgivende rolle for selskabets bestyrelsesformand.