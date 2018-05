Forbrugertilliden steg i majsolen

- Tre af de øvrige indikatorer er svagt forbedret i forhold til sidste måned, mens kun indikatoren for familiens økonomiske situation om et år ligger på niveau med sidste måned, skriver Danmarks Statistik.

Forbrugerne venter samtidig, at arbejdsløsheden vil være faldet om et år.

- Det er oplagt, at overenskomstaftalen på det offentlige område ved indgangen til maj er forklaringen på den lille stigning i forbrugertillid, skriver cheføkonom hos Jyske Bank Niels Rønholt i en kommentar.

- Indikatoren dykkede lidt, da konflikten kørte for fuldt blus, og nu får vi så en bevægelse tilbage.

- Da muligheden for konflikt blev afblæst, blev mange sikkert lettede. Og så kan man heller ikke helt afvise, at det gode vejr er med til løfte det økonomiske humør.

På trods af at økonomien er i et bredt opsving, og huspriserne stiger, så er der et punkt i forbrugertillidsundersøgelsen, der stadig halter.

Vurderingen af, om det er fordelagtigt at anskaffe sig forbrugsgoder som fjernsyn eller vaskemaskiner ligger stadig i minus, og de adspurgte mener altså over en bred kam, at det er bedre at vente.

- På trods af de usædvanligt gode vilkår er de danske forbrugere bemærkelsesværdigt forsigtige.

- Det betyder, at det danske privatforbrug slet ikke leverer det bidrag til den økonomiske vækst, som der ellers er potentiale til. Vi tror dog på, at det så småt vil komme, skriver makroøkonom hos Sydbank Søren Kristensen.