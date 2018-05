Forbrugerråd om EU-dom: En god dag for flypassagerer

- I dag er en god dag at være flypassager.

Det siger Vibeke Myrtue Jensen. Hun er miljø- og transportpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

Udmeldingen kommer, efter at EU-Domstolen torsdag har givet en tysk kvinde medhold i, at hun kan få kompensation for en over fire timer lang forsinkelse på et indenrigsfly i Marokko.