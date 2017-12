Forbrugerråd håber små butikker beholder dankort

- Vi mener helt klart, at det er i forbrugernes interesse, at man kan bruge dankortet så mange steder som muligt.

Det er en klar fordel for forbrugerne, hvis Nets sætter prisen ned for mindre butikker, så de fortsat kan tilbyde kunderne at bruge dankort ved kassen.

- Så det vil være glædeligt, hvis det bliver billigere for de mindste butikker at kunne tilbyde dankortet som betalingsmiddel, siger Troels Holmberg, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Ifølge Børsen dropper flere og flere små og nystartede virksomheder at tilbyde dankort som betalingsmiddel, fordi det er for dyrt for dem.

I stedet vælger de mindre butikker nye betalingsløsninger som MobilePay og iZettle, skriver Børsen.

Derfor vil Nets have lov at ændre prisstruktur for udbyderne, så den tendens kan bremses.

Dankortsystemet fungerer i dag sådan, at erhvervsdrivende betaler et abonnement for at tage imod Dankortet i deres butikker.

Prisen på abonnementet stiger, hver gang antallet af transaktioner overgår et bestemt niveau.

Men Nets har bedt erhvervsminister Brian Mikkelsen om lov til at ændre den prisstruktur.

Forbrugerrådet hilser konkurrencen velkommen.

- Vi har ikke været vant til konkurrence på markedet for betalingsløsninger i Danmark. Vi har haft tradition for, at bankerne samarbejdede frem for at konkurrere.

- Men nu er vi begyndt at få konkurrenter til Nets, og det er rigtig fint, hvis de kan presse Nets på prisen, siger Troels Holmberg.

Ifølge Forbrugerrådet er det fortsat meget biligt for forbrugerne at betale med dankortet. Derfor er det vigtigt, at dankortet fortsat kan bruges bredt i de danske butikker.

Forslaget om at ændre prisstrukturen har været sendt i høring, hvor fristen var 13. november.

Erhvervsministeriet meddeler, at der arbejdes på en ny bekendtgørelse om priserne i Nets. Ministeren udtaler sig ikke, før den er klar. Det skal ske "hurtigst muligt".