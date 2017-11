Forbrugerøkonom: Husk den sunde fornuft på black friday

Det skyldes ifølge forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen fra Nordea, at den menneskelige psyke har svært ved at modstå en så kortvarig og intens prisfest, som der er lagt op til.

- Der findes et begreb inden for adfærdsøkonomi, der hedder tabsaversion.

- Det går ud på, at vi hader at tabe penge. Og for nogen kan det føles som om, at man netop taber penge, hvis ikke man udnytter de gode tilbud.

- Det bliver kun forstærket af, at det hele er overstået på én dag. Man skal slå til her og nu for at få adgang til disse tilbud, og det forstærker trangen til impulskøb, siger hun.

Ann Lehmann Erichsen har de senere år undersøgt danskernes forhold til black friday.

Og hvor kun 17 procent af de voksne danskere shoppede på den sidste fredag i november i 2015, planlægger 42 procent at gøre det i år.

Nogle går på tidligt og målrettet julegaveindkøb, mens andre villigt lader sig friste af et muligt impulskøb, hvis det rigtige tilbud opstår.

Og her gælder det om ikke at lade sig forblænde af de gule skilte i butikkerne og på nettet, siger forbrugerøkonomen.

- Det har vist sig, at nogle af de tilbud, man bliver stillet i udsigt, ikke er ægte, fordi varen har kunnet fås billigere tidligere.

- Derfor skal man have sin kritiske sans med hjemmefra, så psykologien ikke driver af med os.

- Det giver god mening, hvis man kan få noget, man alligevel skal købe, til en billigere pris. Men derfor er det stadig vigtigt, at man er godt forberedt og ved, hvad varen ellers sælges til, siger hun.

Det viser en indskærpelse, som forbrugerombudsmanden rettede til Jysk, Bauhaus og Skousen i forbindelse med sidste års black friday.

Det viste sig, at de tre butikkers rabatter var beregnet ud fra førpriser, der ikke holdt vand.

Forbrugerombudsmanden holder ikke selv øje med, om butikkerne overholder de gældende regler for markedsføring.

De tre nævnte sager var alle et resultat af, at årvågne forbrugere havde klaget over det, de opfattede som snyd med førpriser.