For syvende måned i træk falder antallet af ledige

Efter en stor stigning i ledigheden i foråret er antallet af ledige nu faldet syv måneder i træk.

I december faldt ledigheden med omkring 2000 personer. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Trods de seneste måneders fald ændrer det ikke ved, at ledigheden er steget med 21.700 under coronaudbruddet.

Samlet er bruttoledigheden på 125.600 personer. Tallet dækker ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som er klar til at tage et job. Det gælder også folk, der er i aktivering.

Tallene fra Danmarks Statistik kan allerede været en anelse forældede, da Danmark i januar har været omfattet af en delvis nedlukning, hvor store dele af detailhandlen og liberale erhverv som frisører har været lukket ned.

Hos Danske Bank vurderer cheføkonom Las Olsen, at nedlukningen vil føre til afskedigelser men ikke samme stigning som i foråret 2020 under den første nedlukning.

- Denne gang går det godt i industrien og byggeriet, og i de brancher, der er lukkede, er der ekstra god grund til at holde på de ansatte, hvis man overhovedet kan, fordi vi nu har udsigt til, at det kommer til at gå meget bedre inden alt for længe, siger han i en kommentar.

I løbet af januar er antallet af ledige steget med knap 12.000, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, der dagligt opgør en status på antallet af ledige.

Det er et helt normalt fænomen, at ledigheden stiger i januar. Tallene fra Beskæftigelsesministeriet kan ikke direkte sammenlignes med Danmarks Statistik, fordi de ikke tager højde for sæsonudsving - altså at ledigheden for eksempel normalt stiger i januar.