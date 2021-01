For første gang i fem år har Telia fået flere kunder i butikken

Det har ikke været nok til at forbedre årets økonomiske resultat, da et stort fald i antallet af rejser har kostet på indtægterne fra roaming, når man bruger mobilen i udlandet.

Det viser Telias årsregnskab, der er offentliggjort fredag.

Telia Danmark har i årets løb løftet antallet af abonnementer 59.000 til 1,49 millioner.

Telia står også bag flere andre mobilselskaber - herunder CBB og Call Me.

Det er første gang siden 2015, at Telia har haft kundefremgang set over et helt år.

Omkring halvdelen er simkort, der bruges i erhvervslivet som IoT-løsninger - for eksempel til affald- eller vandingssystemer.

Omsætningen er faldet med 180 millioner kroner til 2,83 milliarder kroner.

Tilbagegangen skal ses i lyset af, at der der har været lavere indtægter fra roaming, som skyldes lavere rejseaktivitet under coronaudbruddet.

Det fortæller Telia Danmarks direktør, Thomas Kjærsgaard.

- Når næsten alle stopper med at rejse, så rammer det os som teleselskab på roaming.

- Det gælder både i forhold til vores privat- og erhvervskunder, hvor der har været lange perioder uden rejseaktivitet. Det samme har gjort sig gældende for folk, der rejser ind i Danmark, hvor vi også har indtægter, siger han.

Den lavere omsætning har også sat sit præg på indtjeningen.

Driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, ebitda, ender på 731 millioner, hvilket er to procent lavere end i 2019.

Thomas Kjærsgaard er overordnet set tilfreds med 2020.

- Vi går en lille smule tilbage, men når man tager roaming med i regnestykke, så er jeg fint tilfreds - ikke mindst fordi vi har formået at vokse kundebasen, siger han.

Mens Telia har fået flere mobilkunder, har selskabet til gengæld mistet 13.000 bredbåndkunder, men fået en tilgang på 8000 tv-kunder.

Telia er målt på antallet af mobilkunder det fjerdestørste teleselskab i Danmark bagved TDC, Telenor og teleselskabet 3.