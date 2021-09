For første gang i 16 måneder falder prisen på sommerhuse

Boligøkonom Mira Lie Nielsen betegner det som naturligt, at priserne på sommerhuse tager et lille dyk.

- Det har været en ekstraordinær periode på sommerhusmarkedet under corona med rekordmange salg sidste år og høj aktivitet i starten af 2021.

- Det var naturligt udløst af, at man ikke kunne komme ud at rejse og skulle holde ferie derhjemme, og derfor valgte ekstraordinært mange at købe sommerhus.

- Nu er det akutte behov for at finde et sommerhus forsvundet, fordi man kan rejse igen, og samtidig er priserne steget så meget mange steder, at det skorter på købere, siger hun.

Mira Lie Nielsen vurderer, at priserne på sommerhuse generelt set er på vej nedad, og at man risikerer at tabe penge, hvis man har købt for nylig og allerede overvejer at sælge igen.

- Vi har set toppen og forventer prisfald i de kommende måneder og år. Når priserne stiger 25-30 procent på kort tid, så vil man se prisfald, når den ekstraordinære efterspørgsel forsvinder.

- Hvis man skal sælge inden for få år, så er der en risiko for at lide et økonomisk tab, så jeg vil håbe for de nye sommerhusejere, at de har købt deres sommerhuse for at beholde det i mange år, siger hun.

For lejligheder og huse steg priserne 0,2-0,3 procent fra juli til august.

Det flugter med udviklingen de seneste måneder, hvor der er kommet mere ro på boligmarkedet efter en hektisk udvikling under coronapandemien.

- Antallet af handler er faldet i løbet af foråret og sommeren, og samtidig er priserne nået et niveau, hvor færre købere kan være med. Derfor ser vi en afdæmpet udviklingen i priserne, siger Mira Lie Nielsen.

- Men det betyder ikke, at vi kommer ikke ind og ser et boligmarked, der kommer til at falde brat. Der er godt gang i dansk økonomi med høj beskæftigelse, siger hun.