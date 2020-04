For første gang i 12 år var der færre nyopslåede job i marts

For første gang i 12 år faldt antallet af nyopslåede stillinger fra februar til marts.

Antallet af nyopslåede stillinger var i marts på 19.271, hvilket er 3000 færre end måneden før. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star).

Det er første gang siden 2008, at antallet er faldet fra februar til marts. De seneste fem år har der i gennemsnit været opslået 21.800 stillinger i marts.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre, at faldet på 3000 isoleret set er ret lille, når man ser på den situation, coronavirusset har skabt.

Omvendt skal faldet ses, i lyset af at marts normal byder på højere aktivitet blandt virksomheder, der er på jagt efter nye medarbejdere.

Når faldet alligevel ikke er større, kan det forklares med, at der trods krisen er virksomheder, som har brug for flere hænder.

- Der vil stadig være virksomheder, som har oprustet, herunder dagligvarebutikker. Samtidig er der stadig behov for genbesættelse af mange stillinger i forbindelse med de generelle jobskift i samfundet.

- Der hersker dog ingen tvivl om, at jeg forventer, at antallet af jobopslag kommer til at falde yderligere over de kommende måneder, hvilket også har ligget under normalen i de første uger af april. Men helt i bund kommer vi ikke, siger han i en skriftlig kommentar.

Onlinesupermarkedet Nemlig.com har i løbet af coronakrisen hyret 400 nye ansatte.