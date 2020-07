For første gang i 11 år foretrækker flest boligejere fast rente

Nu er vægten tippet, så der er flere boligejere med et fastforrentet lån end lån med variabel rente. Det viser tal fra Nationalbanken.

De seneste år har flere og flere foretrukket et realkreditlån med fast rente frem for variabel rente.

Ifølge tallene udgør fastforrentede lån nu 50,2 procent af alle realkreditlån til de danske husholdninger.

Det er første gang i 11 år, at boliglån med fast rente er de mest populære.

Udviklingen kommer efter et andet kvartal, hvor husholdningernes gæld til realkreditinstitutterne er vokset med 31 milliarder kroner i forhold til kvartalet før.

Stigningen fordeler sig med 33 milliarder kroner flere fastforrentede lån og to milliarder kroner færre variabelt forrentede lån.

Ifølge boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea er det sikringen om et fast renteniveau, der ikke lader sig påvirke af eksempelvis coronakrisen, der er med til at få flere til at foretrække fastforrentede lån.

- Da Danmark lukkede ned i marts, steg den 30-årige boligrente fra 0,5 procent til to procent på ganske få uger som følge af den enorme usikkerhed, som sundhedskrisen skabte for den globale økonomi.

- Efterfølgende er renten faldet igen. Men visheden, for at renten kan ændre sig både hurtigt og pludseligt, sidder stadigvæk i mange boligkøbere, og det er en af de primære forklaringer på, at så mange boligejere har valgt fast rente i andet kvartal, siger Lise Nytoft Bergmann.

I Danmark har cirka 1,4 millioner boligejere et realkreditlån. Dermed er der ud fra Nationalbankens tal 703.000 boligejere, der har lån med fast rente.

Til sammenligning var der blot 441.000 boligejere med fastforrentede lån i juni 2012.

På den måde har mere end 250.000 boligejere i løbet af de seneste otte år fået et lån med fast rente.