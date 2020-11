JN Meat International i Slagelse er blandt kandidaterne til at blive »EY Entrepreneur of the Year. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: For JN Meat handler det om smag, smag, smag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For JN Meat handler det om smag, smag, smag

Erhverv - 19. november 2020 kl. 12:29 Kontakt redaktionen

Af

Anders Spanggaard Kødgrossisten JN Meat International er bestemt ikke uvant med at modtage priser. Sidste år vandt virksomheden »Eksportprisen« og i 2018 og 2019 blev JN Meat International kåret til verdens bedste steakproducent. Og nu i 2020 er JN Meat blandt de sjællandske virksomheder, der har kvalificeret sig til at være blandt de virksomheder, der dyster om erhvervsprisen »EY Entrepreneur of the Year«.

For at komme med i dette selskab skal man eje eller være medejer af sin virksomhed, og den skal have vækstet med mindst 15 procent det seneste år. Det er regnskaberne fra 31. marts 2019 frem til den 1. april 2020 , der skal fremvise væksttallet på 15 procent. Væksten på 15 procent er der mange virksomheder, der kan vise frem. Så der skal mere til, hvis en virksomhed skal komme í betragtning til »EY Entrepreneur of the Year«.

- De historier, vi går efter, er dem, der kan fortælle om omstillingsparathed, og hvordan de har været tvunget til at nytænke forretningen, forklarer Søren Smedegaard Hvid, der er partner og direktør for EY Entrepreneur of the Year.

De rigtige produkter Økonomidirektør Ulrik Møllergaard, JN Meat International glæder sig over, at virksomheden er med i kapløbet om at blive »EY Entrepreneur of the Year«.

- Det er en anerkendelse, og det er da dejligt med sådan et klap på skulderen, siger Ulrik Møllergaard

Han mener, at JN Meats succes i høj grad skyldes, at man har de rigtige produkter på hylderne og hele tiden arbejder på at udvikle produkterne.

Virksomheden producerer en stor del af sine charcuterivarer selv, herunder alle skinkeprodukter, hamburgerryg, spegepølser, alle former for røgede, marinerede specialiteter i svine-, okse-, lammekød, fjerkræ med mere

Ejeren af JN Meat, John Nielsen, har arbejdet med kød, siden han var ganske ung. For at styrke kvalitetssikkerheden på okse- og kalvekød, valgte han at udvælge slagtekroppe på slagterierne, og derefter opskære dem selv. Dette blev starten på egen opskæringsvirksomhed.

John Nielsen er i dag - mere end 30 år efter opstarten - stadig aktiv i ledelse, salg, indkøb og produktion, ligesom han stadig rejser verden rundt i en evig jagt på kød af den allerhøjeste kvalitet.

Choco Beef Under denne evige jagt har han konstateret, at noget af verdens bedste oksekød kommer fra Finland.

- Det er bl.a. på grund af den enestående natur, at det finske kvæg leverer noget af verdens bedste oksekød både på mørhed og smag, fortæller John Nielsen.

Det er også fra Finland, at specialiteten CHOCO BEEF kommer. Dette helt specielle kød stammer fra udvalgte unge dyr, der har fået en særlig foderblanding bestående af græs, korn og chokolade. Chokolade hører ikke lige frem til i almindeligt kvægfoder, men køerne sætter pris på chokoladen, som giver kødet en helt unik smag og ekstra mørhed.

- Vi arbejder meget med smag, smag, smag i kødet. Det er det vigtigste for os. Selvfølgelig er det også vigtigt, at kødet er mørt, men smagen er vigtigst, pointerer økonomidirektør Ulrik Møllergaard.

JN Meat International eksporterer kød til hele Europa med Spanien og Italien som de største markeder.