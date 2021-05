Fokus på seksuel chikane

I de næste to år sætter Arbejdstilsynet ekstra fokus på, hvilke konsekvenser seksuel chikane og anden mobning kan have på en arbejdsplads. Det sker i forbindelse med Arbejdstilsynets besøg på de danske arbejdspladser. Formålet er at vejlede arbejdspladserne i at forebygge og håndtere seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Den nye indsats sker på baggrund af finanslovsaftalen for 2021, hvor regeringen sammen med partierne bag aftalen har afsat ressourcer til det forebyggende arbejde ude på virksomhederne. Arbejdstilsynet har oprettet en gratis hotline, der giver råd og vejledning, hvis man oplever mobning eller uønskede seksuelle henvendelser. Den er både for den, der oplever mobning og for kolleger eller virksomhedens ledere, som gerne vil have en samtale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Henvendelserne er anonyme og bliver ikke registreret