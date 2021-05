- Vi skal sikre, at fremtidens kloge hoveder får øjnene op for, at ejendomsbranchen tilbyder attraktive arbejdspladser og kan være vejen til en god, meningsfuld karriere, siger Jannick Nytoft, adm. direktør for EjendomDanmark.

Fokus på job i ejendomsbranchen

- Vi skal sikre, at fremtidens kloge hoveder får øjnene op for, at ejendomsbranchen tilbyder attraktive arbejdspladser og kan være vejen til en god, meningsfuld karriere. Branchen går forrest, når det handler om at få skabt bæredygtige og attraktive boliger, arbejdspladser og byrum. Samtidig bidrager den til økonomisk vækst i Danmark, siger Jannick Nytoft, adm. direktør for EjendomDanmark.