Første tegn på stigende ledighed efter corona-krise

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at den udvikling allerede kunne ses mod slutningen af sidste uge.

Ifølge ministeriet viser tal fra Jobnet, at der også er sket et markant fald i antallet af nye stillinger, der bliver slået op.

- Uanset hvad vi gør, så vil sundhedskrisen desværre have indflydelse på vores arbejdsmarked, hvilket de nye tal viser, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse om tallene.

- Nu er det op til os politikere at sikre, at det går mindst muligt ud over danske lønmodtagere, selvstændige og virksomheder.

- Vi følger udviklingen meget nøje, og vi er parate til at tage yderligere tiltag.

De nye tal får nogle økonomer til at spærre øjnene op.

Ifølge cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted bekræfter tallene, hvad man kunne frygte:

- Tallene bekræfter desværre, at vi står i en dyb krise og ikke kan undgå faldende beskæftigelse og højere arbejdsløshed. Det kan blive rigtig grimt, hvis vi ikke holder hånden under økonomien, skriver han i en analyse.

Cheføkonom hos Ledernes Hovedorganisation Niklas Praefke kalder det for "voldsomme tal".

- Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at holde hånden under dansk økonomi, hvis denne krise ikke skal bide sig fast, skriver han i en analyse af tallene.

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen skriver i sin analyse, at stigningen mandag og tirsdag bringer Danmark på kurs mod en krise.

- Hvis det fortsætter har vi kurs mod en betydeligt kraftigere stigning i arbejdsløsheden end under finanskrisen, skriver han.

Danmark er ikke det eneste sted, hvor tiltag der skal bekæmpe spredning af coronavirus, har kostet folk deres arbejde.

I Norge var der ifølge nyhedsbureauet NTB tirsdag 84.000 flere arbejdsløse end ugen før. Det er mere end en fordobling.