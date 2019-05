Første gang i ti år: Flest boligejere låner med livrem og seler

For første gang i ti år er det mest udbredte lån blandt de danske boligejere den type, hvor renten ligger fast, og der bliver betalt af på lånet.

Det viser beregninger fra Totalkredit på baggrund af tal fra Nationalbanken.

Siden 2009 har tendensen været, at flest boligejere har valgt den modsatte løsning med skiftende renter og afdragsfrihed i en del af lånets løbetid. Den type bliver betragtet som mere risikofyldt.

Men de seneste år har flere og flere valgt at låse renten fast.

Det er sket, i takt med at rentefald på finansmarkederne har gjort det mere attraktivt at vælge den løsning. Det forklarer Jeppe Borre, der er chefanalytiker hos Totalkredit.

- Vi har været vidner til, at renterne er faldet til et historisk lavt niveau, hvilket har givet boligejerne ekstremt gode muligheder for at sikre renten, siger Jeppe Borre.

- Samtidig betyder de lave renter, at en stor del af ydelsen går til at betale af på lånet, så det er inviterende til at vælge lån med afdrag, siger han.

Samtidig er reglerne for boliglån blevet strammet de seneste år, hvilket også har spillet ind på udviklingen.

Blandt andet har de mest forgældede boligejere fået begrænset muligheden for at vælge lån med variabel rente og afdragsfrihed.

Helt præcist var 32,7 procent af alle boliglån i april med fast rente og afdrag, mens lån med variabel rente og afdragsfrihed var henvist til andenpladsen, da den type udgør 32,1 procent.

Jeppe Borre forventer, at flere boligejere vil vælge fastforrentede lån med afdrag.

- Jeg forventer ikke, at renterne kommer til at piske afsted den kommende tid, og det vil understøtte, at flere boligejere vælger at sikre renten og afdrage.

- Samtidig er de seneste tiltag fra myndighederne ved at blive løbet i gang, og de vil i fremtiden give mere rentesikring og færre afdragsfrie lån, siger Jeppe Borre.

De to øvrige lånetyper - fast rente uden afdrag og variabel rente med afdrag - udgør 13 procent og 22 procent af alle boliglån.