Se billedserie True Energy har hovedkontor i DTU Science Park i Hørsholm. Greentechvirksomheden blev stiftet i 2018 og i april solgt til den internationale koncern Landis+Gyr med stifter Charlotte Blou Sand som adm. direktør. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Første elbil blev til en ny virksomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Første elbil blev til en ny virksomhed

Da Charlotte Blou Sand fik sin første elbil, manglede hun en funktion, der kunne oplade den med klimavenlig og billigst mulig strøm. Det behov blev til en ide, en app og virksomheden True Energy, hvor Charlotte Blou Sand i dag er direktør.

Erhverv - 12. august 2021 kl. 11:30 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Teslaen er lysende grøn med True Energys logo på døren, og for fotografens skyld finder Charlotte Blou Sand opladerstikket frem fra ladeboksen og tilslutter elbilen.

Det var netop opladningen af Charlotte Blou Sands første elbil, der gav hende ideen til den virksomhed, som hun i dag er direktør for, True Energy.

For, hvad er fidusen ved at skifte til elbil, hvis den strøm, som bilen oplades med, kommer fra kraftværker, der forurener med CO2?

- Jeg havde ikke spekuleret meget over vores elforbrug før da. Det var bare noget, som vi betalte over betalingsservice, fortæller Charlotte Blou Sand, der begyndte at undre sig over, hvorfor der ikke fandtes en måde, hvorpå elbiler kunne oplades automatisk, når strømmen er grøn, eller når den er billigst.

FAKTA True Energy

DTU Science Park, Agern Allé 5A, Hørsholm

Har udviklet digitale systemer og app’en True Energy, der kan styre automatisk opladning af ens elbil på de tidspunkter, hvor strømmen er grønnest og billigst.

Har partnerskaber med elselskaber og kan derigennem tilbyde kabelrabat.

Har udviklet en SmartHomeløsning, der automatiserer elforbruget i hjemmet.

På vej: Solcelleløsning til forbrugere med direkte integration til elbilen, så strømmen ikke sendes retur til elnettet men til bilens batteri.

Stiftet af adm. direktør Chalotte Blou Sand i 2018 og i dag ejet af Landis+Gyr.

27 ansatte på kontoret i Hørsholm, deruover ansatte i England, Indien og Japan.

True Energy har vundet erhvervsprisen 2020 i Rudersdal Kommune for innovativ forretningsudvikling med fokus på grøn omstilling. Automatisk opladning I dag, tre år efter True Energy blev stiftet, beskriver Charlotte Blou Sand hjemmevant priserne for elmarkedet, som kan skifte time for time og højst kendes 24-36 timer frem i tiden, for priserne er påvirket af, hvornår vi bruger strøm både privat og i industrien, og hvornår de klimavenlige kilder som vindmøller og solceller leverer strøm ind i elnettet.

- Vi henvender os til carport-segmentet, altså dem, der lader op hjemme i privaten. En elbil skal sjældent bruge hele natten til at lade op. Den bruger en time eller højst fire, og når man har købt en elbil for at støtte klimaregnskabet, så må den da også gerne lade op, når strømmen er produceret af vind og sol. Vores »SmartCharge« udskyder automatisk opladningen til det tidspunkt, hvor strømmen er billigst eller kommer fra de grønneste energikilder, forklarer Charlotte Blou Sand.

Virksomhedens app er integreret direkte med bilen eller med bilens ladeboks. Som elbilejer kan du oprette en profil og indstille mindstekrav til ladeniveauet, hvornår bilen skal være køreklar, og at du ønsker den ladet op med den billigste eller grønneste strøm fra elnettet.

Digitale kompetencer Charlotte Blou Sand har en baggrund som som cand.merc. i strategi og ledelse og har i mange år arbejdet med at udvikle digitale projekter som intranet og e-handelsløsninger. På et tidspunkt blev hun dog træt af pendlerturen fra hjemmet i Karlebo ind til København og startede sin egen virksomhed, hvor hun lejede maskiner ud.

- Men jeg ville gerne tilbage til et mere digitalt projekt, fortæller hun om starten på True Energy.

Feedback fra elbilejerne Hendes mand arbejder med køb, salg og investeringer i virksomheder, og de talte om, at de kunne se en trend i løsninger, der understøttede vedvarende energi. Da Charlotte Blou Sand fik sig en elbil og undrede sig over, at der ikke fandtes en nem løsning til at lade den op med strøm fra de solceller, som parret selv har på deres landejendom, opstod ideen til app'en »True Energy, og her kunne Charlotte Blou Sand trække på sine kompetencer som digital projektleder.

- Vores virksomhed er født digital og virtuel. App'en er udviklet i Polen, i Indien og ved hjælp af dygtige freelancere. Vi fik den hurtigt på markedet, og fra starten fik vi super konstruktiv feedback fra elbilejerne.

I app'en True Energy, der arbejder sammen med elbilens ladeboks, kan man følge elpriserne og CO2-niveauet for elproduktionen og vælge opladningstidspunkt, når strømmen er billigst eller grønnest.

Vil ud i verden True Energy blev stiftet i 2018 og har i dag 27 ansatte, og i april blev iværksættervirksomheden solgt til Landis+Gyr, der laver intelligente måle- og energistyringssystemer til forsyningsvirksomheder og forbrugere.

- Landis+Gyr laver elmålere og intelligent infrastruktur. Deres strategi er rettet mod elbilmarkedet, som er meget nyt. De er over 100 år og en moden virksomhed, hvor vi kommer ind med ny teknologi. Elbilmarket er et nyt strategisk indsatsområde for dem. De har købt os, og det har givet os helt nye muskler til at komme ud i verden, siger Charlotte Blou Sand og nævner, at Landis+Gyr for eksempel har salgskontorer i over 30 lande.

- Så nu skal vi ud i verden et skridt ad gangen, og det skal vi nok komme, selvom jeg ikke ejer virksomheden mere, for jeg drømmer stadig om at få de her løsninger ud til så mange som muligt, siger direktøren.

Hvorfor findes der ikke en måde, hvor elbiler kunne oplades automatisk, når strømmen er grøn eller når den er billigst. Det undrede Charlotte Blou Sand sig over og fik ideen til virksomheden True Energy. Foto: Allan Nørregaard

Mere end elbiler At Landis+Gyr har fået øje på True Energy er der flere grunde til. Udover app'en til elbilejerne, som har mere end 10.000 brugere, så har True Energy udviklet et tilsvarende system, der kan bruges i forhold til hjemmets strømslugere som opvaskemaskine, vaskemaskine og køleskabet. Det kaldes SmartHome, og derudover har Charlotte Blou Sand også indgået partnerskaber med flere elselskaber, blandt andre Modstrøm. Det betyder, at True Energys brugere hos Modstrøm kan tilbydes det, hun kalder kabelrabat.

- Det er her, hvor vores løsning virkelig bliver avanceret. Vi har via vores system adgang til mange bilbatterier. Disse har vi aggregeret i et stort virtuelt batteri, og det betyder, at vi er blevet godkendt til at levere frekvensregulering til elnettet. Vi tager ikke strøm fra de faktiske bilbatterier, men vi kan tænde og slukke for opladningen af elbilerne i forhold elproduktionen, og det kan give en besparelse, som kommer forbrugerne til gode i sidste ende, forklarer Charlotte Blou Sand.

True Energys systemer betyder, at forbrugerne kan spare 400-800 kroner om året i opladning af deres elbil, og en beregning viser, at kabelrabatten kan udløse yderligere 400 kroner. Besparelsen er et incitament for forbrugerne, men Charlotte Blou Sand tror mere på, at det er hensynet til klimaet, der er den primære motivation hos kunderne.

- Landis+Gyr har en vision, der hedder »Manage energy better«. Det er ligesom os. Vi vil give kunderne og forbrugerne mulighed for at træffe klimavenlige valg, siger Charlotte Blou Sand.

- I en startup er der meget hårdt arbejde, så det gør en forskel, når vi faktisk skubber til den grønne omstilling, og det er også det, kunderne sætter pris på. De er klimabevidste. De vil godt gøre en forskel, og i stedet for, at elbilen bliver et problem, fordi den kører på strøm produceret af fossile brændstoffer, så bliver elbilerne en del af løsningen, siger hun.

Hvilken betydning har FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling for din virksomhed? Det sætter vi fokus på med denne serie, der undersøger, hvordan lokale virksomheder arbejder med Verdensmålene. I dagens interview er vi nået til verdensmål nr. 7: »Bæredygtig energi«, hvor vi besøger virksomheden True Energy i DTU Science Park ved Hørsholm. Alle artikler i serien kan læses på sn.dk/verdensmaal.