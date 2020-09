Første SAS-fly til Kina i otte måneder er næsten fyldt

- Den er ikke helt fyldt - men tæt på. Vi har haft lukket i otte måneder, så der har været et opsparet behov for at kunne komme afsted fra dansk erhvervsliv og andre.

- Der er mange andre nationaliteter om bord fra Europa. Og der er jo ikke så mange selskaber, der tilbyder direkte ruter til Kina i øjeblikket, så derfor har vi også et stort opland, siger Sille Beck-Hansen.

Ruten til millionbyen Shanghai - og ruten til Beijing - lukkede SAS 31. januar, da coronaudbruddet begyndte at vise tænder i Kina.

3. marts lukkede det skandinaviske luftfartsselskab også ruten til det delvise selvstyre Hongkong.

Foreløbig vil SAS flyve mellem København og Shanghai en gang om ugen.

- Før corona fløj vi en gang dagligt til Shanghai, nu flyver vi kun en gang om ugen. Men på de få afgange vi har, ser vi fornuftige bookingtal. Det viser os, at der er et behov for, at erhvervsrejsende igen kan komme ud i verden, siger Sille Beck-Hansen.

SAS planlægger at genoptage flytrafikken til Beijing i slutningen af oktober. Selskabet er ved at søge om godkendelse hos de kinesiske myndigheder.

SAS flyver i øjeblikket til 75 destinationer og har op til 380 flyrejser om dagen.

Under normale omstændigheder - før coronakrisen - flyver SAS til cirka 100 destinationer fra København.

Coronapandemien har holdt en stor del af flytrafikken nede, og det har givet store tab til luftfartsselskaberne verden over. Flere lande har derfor besluttet at sprøjte milliarder ind i nationale flyselskaber.

For en uge siden stemte SAS' aktionærer ja til en redningsplan, der skal sikre milliarder i kassen hos luftfartsselskabet.

Den skal tilføre SAS omkring 8,5 milliarder kroner, hvor Danmark og den svenske stat bidrager med langt størstedelen.

SAS er ramt af et betydeligt lavere passagertal end sidste år. I august fløj der 74 procent færre passagerer med SAS end den samme måned året før.

Og sådan kan billedet se ud en rum tid endnu. Først i 2022 venter SAS, at efterspørgslen vil nå et mere normalt niveau, lød det i det seneste regnskab.