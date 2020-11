Førende danske aktier stiger 2,7 procent efter valg i USA

Valget bød på et uklart resultat, hvor det ved børslukningen i Danmark onsdag stadig er uklart, hvem der vinder præsidentvalget, og hvem der kommer til at kontrollere Senatet, der er det ene kammer af Kongressen.

Dermed er det et mudret billede, der tegner sig for de næste år i amerikansk politik.

Det var dog nok til at løfte aktien hos blandt andet medicinalgiganten Novo Nordisk og Genmab, der steg med henholdsvis 6,3 og 8 procent.

Da Novo Nordisk er så stor en aktør i indekset, trækker en så stor stigning til Novo generelt indekset med op. Men set over en bred kam er det kun to selskaber, der har tabt aktieværdi onsdag.

Modsat har flere medicinalselskaber såsom Novo Nordisk haft en god dag.

Det hænger sammen med, at det i løbet af dagen er blevet tydeligt, at de næppe skal frygte, at Demokraterne får kontrol over både Det Hvide Hus og begge kamre i Kongressen, hvilke kunne have ført til reformer af det amerikanske sundhedsvæsen.

Det forklarer aktieanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

Han fortæller, at onsdagen ikke kun på det danske aktiemarked, men i hele Europa har budt på en rutsjetur i takt med, at resultater fra afgørende stater i højere grad favoriserede Biden over Trump.

- I starten af dagen var der lidt frygt for, at Donald Trump kunne tage posten som præsident fire år mere. Men i takt med at pilene har peget mere mod Biden, så har vi fået et løft på danske aktiemarked ligesom i resten af Europa, siger Jacob Pedersen.

- Det er medicinalaktierne, der har klaret sig bedst. Formentlig med udsigten til, at det fortsat vil være en splittet kongres med demokratisk flertal i det ene kammer og republikansk i det andet.

- Det gør, at der nok ikke vil blive gjort så meget ved at sænke medicinalpriserne, som man kunne have gjort, hvis der var demokratisk flertal i begge kamre.

Modsat tog vindmølleproducenten Vestas et fald på 3,5 procent.

- Vestas faldt 13 procent på et okay, men ikke prangede regnskab, fordi det så ud til, at Trump blev præsident, siger Jacob Pedersen.

Modsat medicinalindustrien ville et flertal til Demokraterne i begge kamre i Kongressen have budt på godt nyt for selskaber, der kan tjene på investeringer i bæredygtighed.

Derfor ser Vestas-aktionærer med skuffelse på de manglende demokratiske sejre i Senatet, hvor Demokraterne ved børslukning onsdag stod til at gå frem med en enkelt plads, men forblive i mindretal.