Flyveledere kan få problemer med at nå helbredstjek

Op mod 2000 piloter og flyveledere skal inden for to måneder have foretaget nye helbredsundersøgelser, har Trafikstyrelsen meldt ud mandag eftermiddag.

- Det kan være svært at få en tid til at få en medical (helbredsundersøgelse for piloter og flyveledere, red.), som det er i dag. Så jeg forestiller mig, at det kan blive vanskeligt, siger Casper Ransborg.

Piloter og flyveledere kan derfor blive tvunget til at tage til Sverige for at blive undersøgt i tide, fortæller Casper Ransborg.

- Vi er nysgerrige på at høre mere fra styrelsen om, hvorfor de mener, at det her er nødvendigt. Jeg har aldrig hørt om noget lignende i hverken Danmark eller udlandet.

- Styrelsen har heller ikke informeret om, hvad der sker, hvis man ikke når at få foretaget undersøgelsen inden to måneder. Men man må ud fra pressemeddelelsen forstå, at man så bliver groundet (får forbud mod at flyve eller arbejde som flyveleder, red).

Trafikstyrelsens beslutning kommer, efter at en læge med ansvar for tilsynet med flyvelæger for styrelsen er blevet fyret og bortvist.

Styrelseslægen blev fyret fredag, og i samme ombæring tilbagekaldte Trafikstyrelsen lægens kliniks tilladelse til at undersøge piloter og flyveledere.

Det er flyveledere og piloter, der er undersøgt på den nu fyrede læges klinik inden for de seneste 12 måneder, der skal have foretaget et nyt helbredstjek.

Trafikstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at man har konstateret, at helbredsbeviser til piloter og flyveledere på lægens klinik, Doctors.dk, er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt til det.

Det kræver en særlig uddannelse, før læger må vurdere, om flyveledere og piloter er fysisk og psykisk egnede til at udføre deres arbejde.

Helbredstjekket skal udføres en gang årligt, og styrelsen er nu i gang med at gennemgå samtlige helbredsbeviser udstedt af Doctors.dk de seneste 12 måneder.