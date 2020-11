Flyselskabet Norwegian søger konkursbeskyttelse i Irland

- Som følge af den norske regerings nej til at støtte flyselskabet i den pågående covid-19-pandemi, har Norwegian Air Shuttle ASA besluttet at iværksætte en reorganiseringsproces (examinership) i Irland knyttet til datterselskaberne Norwegian Air International og Arctic Aviation Asses DAC (AAA), skriver Norwegian.

Flyselskabet Norwegian vil søge konkursbeskyttelse i Irland for to af dets datterselskaber.

Examinership er i irsk lovgivning en mulighed, hvor man med rettens hjælp kan omstrukturere et selskab for at undgå konkurs.

Konkursbeskyttelse er normalt i flere lande, forklarer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank. Han refererer til USA, hvor man kender det som chapter 11-beskyttelse.

- Det man gør, er at man bygger en stor mur, så ens kreditorer ikke kommer og konkursbegærer én.

- Det handler simpelthen om, at Norwegian ikke vil have, der kommer nogen, og begærer dem konkurs på kort sigt, siger Jacob Pedersen.

Med rettens beskyttelse, får man altså et tidsrum til at løse på de problemer som ifølge aktieanalysechefen ikke har forandret sig.

- Problemerne er for høj gæld og lav egenkapital. Man skal have nogen af långiverne til at slå en streg over gælden, siger Jacob Pedersen.

Han påpeger det paradoksale i, at ejerne af et selskab og långiverne normalt sidder på hver sin side af bordet under forhandlingerne.

I Norwegians tilfælde er der dog et stort sammenfald mellem ejerne og långiverne, da ejerne er leasingselskaber og obligationsejere, der fik konverteret deres tilgodehavende til aktier i foråret.

- Det kan godt undre lidt, at man med det overlap ikke har kunne finde en løsning tidligere.

- Det er bestemt ikke mejslet i sten, at man kommer i mål med den her proces, siger Jacob Pedersen.

Norwegian fortsætter med at flyve det nuværende trafikprogram og aktien handles som sædvanlig på børsen i Oslo, oplyser Norwegian.