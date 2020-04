Flypersonale frygter for jobbet: Håber hjælpepakker forlænges

Sådan lyder et nødråd fra FPU, der er fagforening for piloter og kabinepersonale i en række danske luftfartsselskaber, til regeringen.

Konkret vil fagforeningen have ordningen med lønkompensation til virksomheder forlænget til årets udløb - som minimum for luftfartsbranchen.

Ordningen har indtil videre kostet 2,7 milliarder kroner i udbetaling til 25.000 virksomheder. Og der er stadig 14.500 virksomheder, der har ansøgt, som venter på at få en udbetaling. Ordningen løber indtil juli.

Men intet tyder ifølge FPU på, at deres medlemmer har et arbejde at vende tilbage til i juli.

- De her selskaber har brug for at kunne beholde medarbejdere hjemsendt i længere tid, end det er her tilfældet nu, siger FPU-formand Thilde Waast og spår en overlevelseskamp på luftfartsmarkedet.

- Hvis vi skal have en chance, for at det er danske selskaber, som skal kunne beholde ansatte og markedsandele, så er der brug for yderligere hjælp.

- Vi ved ikke, om det bliver danske eller udenlandske selskaber på den lange bane. Men det bliver i hvert fald ikke de danske, hvis ikke vi hjælper dem.

Fagforeningens kamp for deres arbejdsgiveres overlevelse skyldes ifølge Thilde Waast frygten for alternativet.

- Hvis vi ikke kan bevare danske og skandinaviske luftfartsselskaber, så er der åbent for andre og langt mere kyniske konkurrenter, end dem vi kender, siger hun.

- Det kan blive en kæmpe udfordring for vores medlemmer at have et job i det arbejdsmarked.

Aktie- og luftfartsanalytiker i Sydbank Jacob Pedersen forstår godt, at FPU er bekymret for, om deres medlemmer har et job efter juli.

- Det her er et relevant SOS. Flyselskaberne herhjemme ligger ned. Og med de udsigter, der er, til hvordan trafikken kommer i gang igen, er det de færreste af dem, der kan rejse sig op, siger han.

Han peger på, at luftfartsbranchen vender tilbage til helt andre vilkår, når engang de forskellige lande åbner for flytrafik igen.

Med mere afstand mellem kunderne og forretningsfolk, der har fået smag for videomøder i stedet for flyveture, vender luftfarten næppe tilbage til "normalen", spår han.

Spørgsmål: Kommer de her ordninger ikke til at redde job, som er skæbnebestemt til at forsvinde?

- Det er der formentligt et element af, siger han.

- Men vi er en lille og åben økonomi. Det at kunne komme ind og ud af Danmark er ekstremt vigtigt for vores økonomi. Derfor giver det mening at holde hånden under de her flyselskaber.