Flying Tiger får ny ejer efter flere år med milliontab

Den danske butikskæde Flying Tiger Copenhagen har fået ny ejer.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans. Ejerskiftet er bekræftet i en pressemeddelelse fra kapitalfonden EQT, der er den sælgende part.

Siden 2012 har EQT været hovedaktionær og ejet detailselskabet sammen med dets stifter, Lennart Lajboschitz.

EQT har ikke lagt skjul på, at målet længe har været at komme ud af selskabet, skriver Finans.

Det kan skyldes, at Flying Tiger de seneste år har haft store millionunderskud.

Mens underskuddet i 2018 lød på 541,4 millioner kroner, var det i 2019 på 223,6 millioner kroner.

Onsdag er der så indgået en aftale, så det danske investeringsselskab Treville overtager ejerskabet af Flying Tiger.

Det sker sammen med butikskædens ledelse. Det inkluderer Martin Jermiin, der er administrerende direktør for Flying Tiger Copenhagen.

Bag Treville står Casper Lykke Pedersen, Lars Thomassen og Nikolaj Vejlsgaard, der alle tre tidligere har været en del af kapitalfonden Axcel.

- Vi er glade for at få de nye ejere med om bord og aftalen, som er indgået, siger Flying Tigers administrerende direktør, Martin Jermiin, til Finans.

- Den betyder blandt andet, at ledelsen fortsætter. Vi kan nu blive ved med at investere i de tiltag, som er sat i gang.

- Samtidig med at vi kører videre med at konsolidere og forsimple vores setup til fremtiden, siger Martin Jermiin.

Flying Tiger Copenhagen har i øjeblikket mere end 900 butikker på tværs af 27 lande i Europa og Asien.

De seneste år har butikskæden satset stort på at brede sig ud i flere lande.

Det har på den ene side givet øget salg, men på den anden side været en dyr satsning, hvilket har kunnet ses på selskabets bundlinje.

Derfor har ledelsen besluttet at fokusere mere på vækst i de eksisterende butikker frem for som tidligere konstant at fokusere på at åbne nye butikker.