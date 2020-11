Fly på jorden: Norwegian har mistet 96 procent af passagererne

Norwegian var indtil for få år siden et af de hurtigtvoksende flyselskaber i Europa, men coronakrisen har sendt flyselskabet til tælling.

I oktober havde flyselskabet 319.477 passagerer om bord på flyene, hvilket er et fald på 96 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Det oplyser Norwegian i en meddelelse.

Norwegian havde 21 fly på vingerne i oktober. Det er primært indenrigsruter i Norge.

Trods det lave antal fly var kun lidt mere end halvdelen af sæderne fyldt med passagerer.

Coronakrisen har været en dyr omgang for Norwegian, der i foråret var på tæt på at gå konkurs. En stor redningsplan faldt på plads i maj, og det har givet selskabet luft til begyndelsen af 2021.

Norwegian har allerede varslet, at det er nødvendigt med endnu en redningsplan, hvis flyselskabet skal klare skærene.

Allerede nu skal Norwegian til at arbejde på at få flere penge i kassen, vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, der følger flybranchen tæt.

- Norwegian er fortsat i en meget kritisk situation, og inden for seks måneder skal man til at have flere penge ind.

- Det hjælper selskabet, at man lige nu næsten er i dvale, men det ændrer ikke ved, at pengene stadig fosser ud af kassen, fordi de fleste fly står på jorden, siger han.

I forsommeren fik Norwegian redningsplanen på plads med hjælp fra kreditorer, der nedskrev gæld til gengæld for aktier i selskabet. Øvelsen bliver sværere i næste runde.

- Det er bestemt ikke blevet lettere for Norwegian at hente penge nu, hvis man skal ud blandt kreditorerne eller aktiemarkedet for at skaffe penge.

- Selskabet kan måske håbe på, at den norske stat vil gå ind og hjælpe Norwegian denne gang. Ellers bliver det svært, siger Jacob Pedersen.

Norwegian kommer tirsdag 10. november med regnskab for tredje kvartal. I årets første seks måneder har selskabet haft et underskud på 3,7 milliarder kroner.