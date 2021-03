Flügger har haft et salg på 1612 millioner kroner på ni måneder, der strækker sig fra maj sidste år til januar i år. Det er en stigning på 17 procent (Arkivfoto)

Flüggers salg går i vejret under coronaudbrud

Malerkoncernen Flügger har haft fremgang i løbet af det seneste år, hvor flere har haft tid til at svingle penslen derhjemme eller i sommerhuset.

Flügger kører med forskudt regnskabsår, og i årets første ni måneder er salget steget med 17 procent til 1612 millioner kroner. Det viser regnskabet, der løber til og med udgangen af januar.

- Den øgede efterspørgsel har primært været drevet af private kunder og mindre erhvervsdrivende i Danmark og Sverige.

- Til trods for perioder med nedlukning af detailhandlen steg koncernens omsætning sammenlagt med 17 procent i regnskabsårets første ni måneder, skriver Flügger i regnskabet.

Det højere salg har også betydet, at Flüggers indtjening er gået i vejret. Overskuddet efter skat er næsten firedoblet til 153 millioner kroner.

Flügger har 155 butikker i Danmark, og derudover har koncernen omkring 250 butikker i Sverige, Norge, Polen, Island og Kina.

En mindre del af fremgangen i salget skal ses i lyset af, at Flügger har købt det polske selskab Unicell.

Flügger har traditionelt set mest salg i sommerhalvåret og plejer derfor at tabe penge i vintermånederne.

Flügger fremhæver i regnskabet, at selskabet for første gang nogensinde har haft overskud på driften i perioden november, december og januar.

Ud over et højere salg skyldes det, at omkostningerne er skåret ned.