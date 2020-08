Artiklen: Flügger forventer rekord efter stort salg under corona

Salget fra maj til juli er kommet bag på Flügger, der har kunnet mærke, at flere har ordnet ting i hjemmet.

Under coronaudbruddet har mange fundet tid til at få ordnet ting i hjemmet.

Det mærker man hos den danske malervirksomhed Flügger, hvor der er blevet solgt mere end ventet i perioden fra maj til juli.

Faktisk er der blevet solgt så meget, at Flügger nu regner med at få den største omsætning nogensinde. Det oplyser selskabet i en meddelelse.

- Vi oplever, at konsumenterne har brugt ekstra tid og penge i foråret og sommeren på at komme i mål med diverse renoveringsprojekter, og det har givet øget aktivitet i Flügger på tværs af de nordiske markeder.

- Vi forventede, at følgerne af covid-19 ville påvirke vores nordiske markeder positivt i første kvartal, men niveauet har overrasket os positivt, siger Jimmi Mortensen, administrerende direktør i Flügger, i meddelelsen.

Efter det overraskende store salg venter Flügger nu at sælge for mere end to milliarder kroner i det regnskabsår, der udløber i april til næste år.

Tidligere ventede selskabet en omsætning "i niveauet" to milliarder kroner.

Også overskuddet fra driften ventes at blive højere end hidtil antaget.

Flügger regner nu med et driftsoverskud på 130-150 millioner kroner mod før cirka 120 millioner kroner.

Ud over en stigende aktivitet inden for gør-det-selv segmentet tilskriver Flügger den positive udvikling effektiviseringer og et tidligere selskabsopkøb.

For resten af det igangværende regnskabsår venter Flügger, at efterspørgslen fra de private forbrugere vil ligge på et mere normalt niveau.

Selskabet nævner dog, at der fortsat er risiko for, at salg og indtjening kan blive påvirket af udviklingen i coronapandemien.