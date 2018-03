Se billedserie Novenco Bulinding & Industry gør det en del i ventilation til parkeringsanlæg, som er sådan nogle slanke modeller, som selskabets administrerende direktør Lars Erik Knaack her viser frem. Fotos: Helle Hansen

Flot overskud i lokal virksomhed

Erhverv - 27. marts 2018 kl. 11:00 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et overskud på 17 millioner kroner vækker glæde i Novenco Building & Industry A/S.

Læs også: Novenco fylder 70

I 2016 kom selskabet ud af året med et underskud på knap 17 millioner kroner, og årene før var her også tale om tocifrede millionunderskud.

- Årets resultat er absolut tilfredsstillende, og alle i firmaet har bidraget til, at det er lykkedes. Vi har nu fået skabt en platform, vi kan vokse fra, siger administrerende direktør Lars Erik Knaack.

At Novenco ikke længere laver ventilation til både vand og land har givet en anden mulighed for at arbejde meget mere målrettet med udviklingen af markedet til lands.

Før var der altid fokus på de store marine og offshoreprojekter, da den del af selskabet stod for i hvert fald to tredjedele af Novencos omsætning. Lars Erik Knaack har været med siden 2009, og kørte som økonomidirektør parløb med den tidligere administrerende direktør Steen Rasmussen, inden bestyrelsen i slutningen af 2014 udnævnte ham til adm. direktør i Novenco Building & Industry A/S.

Og nu er arbejdet med at komme ind på nye markeder begyndt at give resultater.

- Vores produktion og afsætning bliver aldrig en jævn kurve, siger Lars Erik Knaack.

Novenco lever nemlig i høj grad af at være med helt fra start af, når kunder udvikler for eksempel nye luftbehandlingscentraler.

- Vi kan bruge år på at hjælpe og supportere kunden, men det er jo først, når varen sættes i produktion, at vi får ordrerne, forklarer han.

At 2016 endte med et større underskud, skyldes netop, at nogle projekter blev udskudt og først blev sat i produktion i 2017. Ordreindgangen steg med mere end 30 procent fra 2016 til 2017.

I dag er der godt 200 ansatte i Novenco Building & Industry, heraf de godt 150 på Industrivej på Ydernæs. 50 af dem er funktionærer, og så er der 100-110 ansatte i produktionen inklusiv vikarer, som der typisk er 10-30 af alt afhængigt af, hvor travlt her er.

Dertil kommer fire kontorer i udlandet, hvoraf det i Holland er det absolut største med omkring 35 ansatte, et i England med seks ansatte og kontorer i Tyskland og Dubai med hver en mand, som har kontakt til de forskellige agenter.

