Flertal støtter sammenlægning af statsejede spilleselskaber

Et flertal i Folketinget støtter regeringen i at lave en sammenlægning af de to statsejede spilleselskaber Danske Spil og Det Danske Klasselotteri.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Finansminister Nicolai Wammen forventer, at sammenlægningen vil skabe bedre rammer for den strategiske ledelse samt de investeringer, der skal til for, at spilleselskaberne kan gennemføre sine digitale omstillinger.