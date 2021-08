Se billedserie - Når du er indkøber i detailbranchen, så er du ofte låst, fordi en kædebutik skal have de samme bestemte varer. Her handler vi med hele Europa, og vi bestemmer selv, hvilke varer, som vi gerne vil have ind. Det er spændende at finde de nye varer og nye leverandører, siger Claus Winther. Foto: ALLAN NORREGAARD

Flere webshops samlet giver synergi

Tre nichewebshop med vin og vinkøleskabe, bagegrej og økologiske varer holder til i samme lagerbygning i Gilleleje, og det giver god mening.

Erhverv - 12. august 2021 kl. 12:38 Af Marianne Due

Det er tre nicher, der umiddelbart kan synes langt fra hinanden, men i Gillelejes industrikvarter driver to erfarne sælgere i samarbejde med et team på seks-otte ansatte de tre webshops: Klubvin.dk, Økovejen.dk og Bagetid.dk.

- Tanken er, at det her lager skal være udgangspunkt for fem-syv forskellige webshops, fordi der er synergieffekter ved at drive flere forretninger samtidig. Du får for eksempel bedre priser hos GLS, når du kan sende mange flere pakker samtidig, fortæller Claus Winther, der er daglig leder for de tre forretninger. Men han tager sig primært af indkøbene til Økovejen.dk og Bagetid.dk, mens Esben Kristensen står for salg og logistik i Klubvin.dk.

En anden fordel er, at de tre netbutikker er bygget op over det samme system og blot varieret i layoutet, så det matcher de varer, der skal sælges.

Spotter nye trends Hverken Claus Winther eller Esben Kristensen er uddannet inden for it, så programmeringen af systemerne varetages af eksperter indenfor det felt, mens de to trækker på deres mangeårige fortid i detailbranchen, hvor det handler om at have øje for nye trends, varer og leverandører. Det er dog også en styrke at vide noget om søgeoptimering, salg via google og markedsføring på sociale medier, nævner de.

Det er SuperBrugsen i Gilleleje, der ejer bygningen og to af de tre webshops, der hører til der, da brugsen har solgt Bagetid.dk til det tyske brand Dr. Oetker, men selve lageret og driften af Bagetid.dk fortsætter uændret fra adressen i Gilleleje.

Pakker også for andre - Der er stor konkurrence, så det kan være utrolig svært at drive en enkelt webshop i dag. Mange har for eksempel en webshop sideløbende med, at de har et fuldtidsjob, fortæller Claus Winther og forklarer, at teamet i Gilleleje også kan modtage en stor sending varer, pakke og sende dem ud til kunderne for andre webshops.

Den type opgaver ser de gerne flere af, men ellers skal de tre forretninger, og måske også kommende nye netbutikker, bare vækstes.

- Når du køber en nichewebshop, så har du selvfølgelig nogle idéer om, hvad der skal justeres, og du arbejder for at få et bredere og bedre sortiment, siger Claus Winther.

Salget steg under corona Han fortæller, at coronatiden også har været god for forretningen, for da kunderne ikke turde gå i butikker for at handle, så fandt de blandt andet frem til varer i de tre netbutikker.

- Under corona oplevede vi, at salget boostede helt vildt. Vi fik så travlt. Salget fra Økovejen.dk blev nærmest 10-doblet, så vi måtte arbejde alle ugens dage og også nogle gange om natten for at nå det. Nu har det fundet et mere normalt leje, siger Claus Winther og supplerer, at de tre butikker både sælger til private og B2B.

Showroom for vinnørder Esben Kristensen har stået for udviklingen af klubvin.dk, som har præsteret en fordobling af omsætningen det seneste år.

I modsætning til de to andre butikker, så har klubvin.dk et showroom i lokalerne på Fisker- engen 12, hvor kunderne kan komme og se nærmere på vinene og ikke mindst på de franske vinkøleskabe i alle størrelser eller italienske komfurer, der også er en del af sortimentet.

- Hvorfor kan man også købe hvidevarer til sit køkken i klubvin.dk, spørger Esben Kristensen retorisk og giver svaret:

- Fordi vin og god mad hører sammen.

Vinkøleskabe skal ses Der er over 150 forskellige modeller af vinkøleskabe på markedet, og her i Gilleleje kan man se nærmere på 10-12 forskellige modeller. Det er noget kunderne gerne kører en tur til Nordkysten efter, for en ting er at vælge sit nye køleskab på baggrund af billeder på en skærm, noget andet er at se køleskabene i virkeligheden, forklarer Esben Kristensen og fortæller, at kunderne typisk er mænd, der »endelig« har fået lov af konen til at købe et vinkøleskab, eller det er kvinderne, der kommer for at købe en særlig gave til deres mænd.

Egenimport af vine

Indholdet til vinkøleskabet kan man selvfølgelig også få hos Klubvin.dk, hvor omkring halvdelen af vinene faktisk er direkte egenimport, og det er vigtigt, når man skal differentiere sig i et område, hvor der er stor interesse for og adgang til at købe vin.

Det er vinmanden René Drejer fra SuperBrugsen i Gilleleje, der er med til at finde frem til de eksklusive vine, der kan købes hos klubvin.dk.

- På grund af corona har det været svært at opbygge kontakterne med de små vinbønder, som vi gerne vil handle med, men vi har nu otte gode samarbejdspartnere, fortæller Esben Kristensen.

- Ja, kunsten er at finde frem til de vinbønder, der har nogle sublime vine, som du ikke kan købe andre steder, siger Claus Winther.