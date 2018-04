Se billedserie Erhvervsuddannelserne har traditionelt været for de lidt ældre elever, men efter reformen af erhvervsuddannelserne i 2015 er flere unge begyndt at søge ind på EUC Nordvestsjælland lige efter folkeskolen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse

Erhverv - 19. april 2018 kl. 15:30 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kælderen under EUC Nordvestsjællands lokaler i Holbæk er en gruppe af unge elektrikerstuderende ved at starte op på undervisningen igen efter middagspausen. Alle eleverne i klasselokalet er drenge, og det er ikke noget særsyn, fortæller Anders Lykke Nielsen, der er udviklingschef på EUC Norvestsjælland. - Det er karakteristisk for erhvervsuddannelserne, at de især er populære blandt drengene. Statistikkerne viser, at pigerne i højere grad er tilbøjelige til at gå på gymnasiet, siger han.

En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser ellers, at drenge og piger udgør to næsten lige store grupper på de danske erhvervsuddannelser, men det er fordi, at der er store forskelle indenfor de enkelte fag, siger Anders Lykke Nielsen.

- For eksempel finder man ikke mange drenge på SOSU eller frisøruddannelsen, men hos os i Holbæk og Kalundborg tilbyder vi primært "drengefag", så det er drengene, som fylder mest, fortsætter Anders Lykke Nielsen.

Af samme undersøgelse fremgår det også, at de danske dimittender fra erhvervsuddannelserne er blandt de ældste iblandt OECD-landene med en gennemnsitsalder på 27,7 år, når de har færdiggjort deres uddannelse. De tal kan Anders Lykke Nielsen godt genkende.

- Der har i mange år været en tradition for, at man ikke gik i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. På nogle lærerpladser kan der også være flere udfordringer, hvis man endnu ikke er fyldt 18 år. For eksempel kan du ikke køre firmabilen, og natarbejde er udelukket, siger Anders Lykke Nielsen.

De sidste par år er udviklingen imidlertid begyndt at vende, fortæller han.

- I 2015 gennemførte Folketinget en reform af erhvervsuddannelserne, der skulle få flere til at søge direkte ind på en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen, og den har haft en effekt. Vi har oplevet en mærkbar stigning i antallet af helt unge elever. Faktisk kan vi sige, at vi er blevet sæsonarbejdere. Der er væsentligt mere gang i skolen i efteråret, når et nyt kuld folkeskoleelever er blevet færdige.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland hvor der er tema om erhvervsuddannelser.