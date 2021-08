Flere tilbage på job sender salg af makeup i vejret hos Matas

Matas har haft fremgang i salget af makeup og solcreme i foråret og første del af sommeren, hvor flere er vendt tilbage på arbejde.

Salget steg med otte procent til 1,02 milliarder kroner i april, maj og juni sammenlignet med året før, hvor salget til gengæld lå lavere end normalt under første bølge af coronasmitte.

Ifølge Matas har der været størst vækst i de lidt dyrere kategorier.

- Salget af makeup blev understøttet af, at danskerne i stor udstrækning vendte tilbage til deres fysiske arbejdspladser, og sociale aktiviteter startede op igen.

- Matas har samtidig fortsat fordel af mindre rejseaktivitet siden covid-19-pandemiens start i foråret 2020, skriver Matas i regnskabet.

Det højere salg har medvirket til, at overskuddet er steget med 15 procent til 54 millioner kroner. Det viser Matas' regnskab, der er offentliggjort onsdag.

Matas har 265 fysiske butikker i Danmark, Grønland og Færøerne og en række webshops.

Knap 75 procent af salget er i butikkerne, mens resten bliver solgt på nettet.

Matas opjusterer de økonomiske forventninger i forbindelse med regnskabet.

Der ventes nu en vækst på 0-3 procent i salget i regnskabsåret 2021/2022, der løber fra april til udgangen af marts næste år.

Tidligere var forventningen, at salget ville ende mellem to procent lavere og to procent højere end året før.

Matas har i forbindelse med regnskabet løftet nye målsætninger for de kommende fem år.

Målet er, at omsætningen skal krydse fem milliarder kroner årligt inden for fem år. I år ventes salget at nå op mod 4,3 milliarder kroner.

Det skal blandt andet ske ved at begynde at sælge Matas' produkter i udlandet, skriver selskabet i regnskabet.