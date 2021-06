Se billedserie Konventum & Højstrupgård var tidligere kendt som LO-Skolen, og fagbevægelsen er stadig en af de største kundegrupper til møder og konferencer. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Flere skal kende Konventum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere skal kende Konventum

Erhverv - 03. juni 2021 kl. 04:07 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Hvordan differentierer man sin hotel- og mødevirksomhed fra alle de andre hotel- og konferencemuligheder i Nordsjælland og hovedstadsområdet? Direktør Birgit Nørgaard fra Konventum i Helsingør remser hurtig fem gode bud op: Historien, beliggenheden, arkitekturen, designindretningen og kunsten.

- Alt det giver autencitet og sjæl, som du ikke kan købe, bygge eller indrette dig til andre steder, og det er de fem punkter, hvor vi er helt unikke, siger hun.

Højt over Helsingør Hvad er så historien bag de næsten 24.000 kvadratmeter møde- og overnatningsfaciliteter på den 300.000 kvadratmeter store grund højt over Helsingørs nordvestlige udkant? Konventum var engang kendt som LO-skolen. Stedet er tegnet af arkitekterne Karen og Ebbe Clemmensen og Jarl Heger, og det åbnede i 1969 som højskole, kursuscenter og et sted, hvor fagbevægelsen holdt sine møder.

FAKTA Konventum & Højstrupgård

Hotel, møder, konferencer, selskaber, ophold og uddannelse.

57 mødelokaler. 2 auditorier med plads til 240 personer i hver, auditorierne kan digital afvikle samme konference.

Bygget i 1969 som arbejderhøjskole, kendt som LO-skolen.

Tegnet af arkitekterne Jarl Heger, Ebbe Clemmensen og Karen Clemmensen.

I 2009 blev Konventum som en af Danmarks yngste bygninger fredet på grund af sin artiktektoniske og kulturhistoriske værdi

I 2010 blev fredet som en af Danmarks yngste bygninger.

Rummer Danmarks største private kunstsamling fra 1950erne og frem til i dag. 1.200 værker. Linjen til arbejderen og det gode håndværk er hyldet i arkitekturen, hvor gedigne materialer i mursten, bjælker og træværk fremhæver forskellige håndværksdicipliner og de særlige detaljer i de omfangsrige bygninger, der rummer hotelværelser, 57 mødelokaler og to store auditorier med plads til 240 personer i hver, betød, at Konventum i 2009 blev fredet som en af Danmarks yngste bygninger.

Enestående detaljer - Mange ting er bygningsmæssigt helt specielle her, for eksempel er tagrenderne enestående, fordi de er skabt til denne bygning og bemærk detaljerne her, siger Birgit Nørgaard, mens hun viser rundt.

De særlige detaljer, som direktøren peger ud, er enorme fritlagte bjælker og en bræddebeklædt væg på forbindelsesgangen, hvor brædderne ikke har standardmål men derimod nøjagtig samme bredde som klinkerne på gulvet, hvor mellemrummene mellem brædder og klinker også flugter og følges ad.

Møder og uddannelse I begyndelsen var højskolen og uddannelsesafdelingen adskilt fra hinanden, men siden 2015 har alle aktiviteterne været samlet i et selskab, der driver møder, konferencer, hotel og uddannelser på kommercielle vilkår. Selskabet er ejet af Fonden LO-Skolen, og den historiske arv til fagbevægelsen afspejler sig stadig, fortæller direktøren.

- CSR er vigtigt for os, og vi tilbyder ordnede forhold med overenskomst for alle vores medarbejdere. Det er også noget, som de store virksomheder begynder at efterspørge, når de skal vælge, hvor de skal placere deres møder og konferencer, siger Birgit Nørgaard og supplerer, at Konventum & Højstrupgård er medlem af UN Global Compact, hvor man forpligtiger sig indenfor områder såsom menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, bæredygtighed og antikorruption.

- Vores primære forretning er møder og konferencer, hvor staten er en stor kunde, sammen med private virksomheder og selvfølgelig fagforbundene, som mødes for at uddanne sig og netværke på tværs af forbundene, hvilket Konventum uddannelse alt samme står for, siger hun.

Omgivet af dansk kunst Som gæst på Konventum er man som nævnt omgivet af dansk håndværk og design men også kunst for her på gange, møde- og fællesarealer befinder sig Danmarks største private kunstsamling. Samlingen tæller 1.200 værker med moderne kunst fra 1950erne og frem til i dag, og det er blandt andet kunstsamlingen, der især bliver fremhævet som en del af oplevelsen overfor private kunder, når der reklameres for gourmetophold i Helsingør.

- Men vores kendskabsgrad i det private marked er for lav. Alt for få ved, hvilken perle, vi er, så det skal vi finde frem i vores markedsføring, og der ligger en stor opgave for os, siger Birgit Nørgaard.

Markedsføringen mod de private kunder sker blandt andet gennem Risskov Autoferie, Ældre Sagen, Forbrugsforeningen, Visit Nordsjælland, sociale medier og mange andre kanaler.

Gæsterne vender tilbage Kendskabsgraden hos kunder i fagforeningerne, statens mange styrelser, boligforeninger og skoler er til gengæld høj og efter fem måders nedlukning på grund af corona begynder gæsterne at vende tilbage, men hverken virksomheder eller statslige organisationer og arbejdspladser forbereder møder, kurser og konferencer med kort varsel, så Birgit Nørgaard forventer, at Konventum vil mærke coronakrisens konsekvenser længe endnu.

- Vi har været de facto lukket i mange, mange måneder, for man kan ikke drive konferencecenter med forsamlingsforbud ned til fem personer, en lukket restaurant og afstandskrav, så det har kostet os meget i omsætning, og vi har desværre heller ikke kunne undgå afskedigelser, men nu ser vi heldigvis ind i langt større aktivitet og er i fuld gang med at ansætte igen, siger hun.

En anden udfordring for et møde og konferencecenter er, at aflyste og udskudte møder selvfølgelig kan afvikles på et andet tidspunkt for eksempel til efteråret, men det er ikke muligt at have dobbelt så mange gæster på samme tid, for trods den gode plads, så kan et mødelokale og et hotelværelse ikke bruges to gange samtidig.

- Men når det er sagt, så tror jeg, vi kommer hurtigere tilbage end langt de fleste, da vi kun i begrænset omfang er afhængig af den internationale luftfart og de åbne grænser, vurderer direktøren.

Nye digitale muligheder Coronakrisen har til gengæld medført et beløb fra Omstillingspuljen, der betyder, at Konventum & Højstrupgård er i fuld gang med at opgradere de digitale faciliteter, så der nu er mulighed for at samles mødedeltagere i de to auditorier, som ved hjælp af storskærme kan deltage i samme konference og som gør det lettere at tilkoble udenlandske gæster også via skærm og digitale forbindelser.

- Vi har alle lært at være mere digitale og visse af vores kurser kan godt afvikles online, herfra tilbyder vi for eksempel den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og jeg forventer, at vi fremover vil se flere hybrid-arrangementer med både digital og fysisk tilstedeværelse, men som konferencecenter, så har du brug for kunder, der er til stede, for vi er sat i verden for at folk besøger os, siger hun.