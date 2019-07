Flere selskaber politianmeldt for ulovlig telefonsalg

- De mange politianmeldelser vidner om, at ulovligt telefonsalg er et udbredt problem. Vi kan dog glæde os over, at antallet af klager over de virksomheder, som vi har politianmeldt tidligere i år, er faldet markant.

- Hvis der fortsat er virksomheder, som ikke overholder forbuddet mod telefonsalg over for forbrugere, må de forvente, at vi behandler klager fra forbrugerne med henblik på strafferetlig forfølgelse, skriver forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i meddelelsen.

Størstedelen af sagerne handler om, at selskaberne har købt såkaldte "leads" fra andre firmaer. Et "lead" er en potentiel kunde, der har sagt godt for at blive ringet op.

Men det har kunden i disse tilfælde ikke gjort. Selskaberne siger, at kunderne har sagt ja til at blive ringet op efter at have deltaget i konkurrencer på nettet. Men det afviser kunderne.

- Efter vores vurdering kan virksomhederne ikke bevise, at de havde samtykke fra forbrugerne til at ringe dem op, skriver Christina Toftegaard Nielsen.

Verisure har fået en bøde på 350.000 kroner mens udbyderen af de "leads", som Verisure har fulgt, Swish Media, har fået en bøde på 200.000 kroner.

- Grunden, til at dette er endt i en sag hos Forbrugerombudsmanden, er, at underleverandørerne ikke har kunnet fremvise den nødvendige fulde dokumentation for gyldigt samtykke.

- Det er altså underleverandører, der ikke har levet op til deres kontraktlige forpligtelser, og det er beklageligt, siger marketingdirektør i Verisure Rasmus Preuthun Carlsen til Jyllands-Posten.

Ud over Verisure er Mit Tele og Vesterålens Naturprodukter politianmeldt og har fået en bøde.