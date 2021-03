Der er i dag 22.432 huse til salg, hvilket er 28,9 procent lavere end sidste år. For lejligheder er tallet 4469, hvilket er 31,1 procent lavere end i februar 2020. (Arkivfoto)

Flere sætter bolig til salg - men det er sværere at være køber

Antallet af boligejere, der sætter huset eller lejligheden til salg, var i februar på det højeste niveau i halvandet år.

Alligevel faldt det samlede antal af boliger med til salg-skilte for 11. måned i træk.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for blandt andet de realkreditselskaber, der har lån i boliger.

Der blev i gennemsnit sat 257 boliger til salg om dagen i februar, hvilket senest var højere i juni 2019.

- Flere boligejere er begyndt at sætte deres lejlighed eller hus til salg. Det er typisk i forår og sommer, at flere vælger at sælge deres bolig, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Men i år overgår februar alle andre måneder siden juni 2019. Sammenligner vi med samme måned sidste år - hvor corona vel at mærke ikke for alvor havde fået sit tag i os endnu - har danskerne sat 19 procent flere ejerlejligheder og huse til salg, siger hun i en pressemeddelelse.

Selv om flere satte deres bolig til salg, faldt det samlede udbud af boliger i februar.

Det var 11. måned i træk med fald, og det skyldes, at der samtidig er høj efterspørgsel på at købe boliger og dermed samtidig ryger flere lejligheder og huse af markedet.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre, at det faldende udbud af boliger gør det sværere at være boligkøber.

- Udbuddet skrumper på ny, mens priserne stiger, som er den absolut mest forfærdelig cocktail at se med en købers øjne.

- Dog er det vigtigt at hæfte sig ved, at der kommer flere nye boligannoncer end normalt, hvilket er en formildende omstændighed.

- Det er ikke tilbageholdende sælgere, som driver udbudsdykket, men derimod en høj efterspørgsel. Der er altså mange købere, som aktuelt får indfriet boligdrømmen, siger han i en kommentar.

Der er i dag 22.432 huse til salg, hvilket er 28,9 procent lavere end sidste år. For lejligheder er tallet 4469, hvilket er 31,1 procent lavere end i februar 2020.