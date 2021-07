Flere sælgere og færre salg - udbuddet af boliger stiger

Men nu stiger udbuddet af boliger igen. Ved indgangen til juli var der for første gang i år over 40.000 boliger til salg i Danmark.

Boligmarkedet har været brandvarmt under corona, hvor priserne trods en forventning om det modsatte er banket op.

Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af størstedelen af de danske mæglere.

Inden corona var der ifølge Boligsidens tal omkring 55.000 til 65.000 boliger til salg, så det er altså faldet en del.

Ifølge Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, skyldes den seneste stigning to ting. For det første ses der et mindre i fald i antallet af handler.

- Samtidig ser vi, at der bliver sat mange nye boliger til salg, og i en periode, hvor vi ikke ser det samme boom i salget, som vi normalt gør på denne tid af året, bidrager det til at få det samlede udbud til at vokse, forklarer hun i en kommentar.

Der er både kommet flere huse, lejligheder og sommerhuse til salg, og tendensen er stort set den samme i hele landet.

Trods det stigende udbud er antallet af til salg-skilte 21,2 procent lavere end for et år siden.

Det markant fald i udbuddet af boliger til salg er dog stoppet, bemærker Birgit Daetz.

- Det samlede udbud har været stagnerende i de seneste måneder, og nu ser vi, at udbuddet begynder at vokse, siger hun.