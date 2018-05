Se billedserie Copenhagen Air Taxis direktør Kenneth Arly Larsen foran en Britten Norman Islander, der har plads til 10. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Flere og flere virksomheder vælger en taxa med vinger

31. maj 2018 Af Lars Ahn Pedersen

Inden længe begynder højsæsonen for Copenhagen Air Taxi. Det er nemlig i sommerferien, at flyselskabet har mest gang i det, der betegnes som Danmarks mindste indenrigsrute.

I år er det 46. sæson, at Copenhagen Air Taxi flyver fra Roskilde til Anholt videre til Læsø og tilbage igen.

Anholt har 150 fastboere, men om sommeren stiger befolkningen til 5500. Og det er ikke alle, der gider køre fra Sjælland til Grenå for at tage færgen til Anholt eller til Frederikshavn for at sejle til Læsø.

- Vi starter med at flyve i påsken og slutter i uge 42. Om sommeren er det mest turister, mens det uden for sæsonen mest er beboere, og der flyver vi kun efter bestilling. Der er ikke belæg for at flyve i fast rutefart om vinteren, siger Kenneth Arly Larsen, ejer og administrerende direktør i Copenhagen Air Taxi.

Når der er mest travlt, kan der være op til 38 afgange om ugen med fly, der har plads til ni passagerer.

- Vi har også kunder, der kun flyver mellem Anholt og Læsø, siger Kenneth Arly Larsen.

Udover rutetaxa-flyvningerne, er det også muligt at bestille taxaflyvning til både ind- og udland hos Copenhagen Air Taxi, og det er der flere og flere virksomheder, som vælger at gøre.

- Vi har gjort det i 50 år, men vi kan se, at der bliver mere og mere af det. Der er mange firmaer, som booker et fly, hvis de skal til møde i Jylland. Der er rigtig mange små flyvepladser i Danmark, så man kan ofte lande tæt på den by, hvor man skal til møde. Det er der flere og flere, som får øjnene op for, siger Kenneth Arly Larsen.

