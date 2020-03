Flere mister jobbet: 18.200 nye ledige på fire dage

Denne uge har budt på en stor stigning i antallet af personer, der melder sig som arbejdsløse.

Torsdag meldte 3495 personer sig ledige. Det er næsten fire gange så mange som normalt, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Den samme tendens har gjort sig gældende mandag, tirsdag og onsdag, og samlet har 18.200 meldt sig ledige i denne uge.

Hos Dansk Erhverv påpeger cheføkonom Tore Stramer, at man skal helt tilbage til finanskrisen for at se en lignende udvikling.

- Det er nedslående tal, der med al tydelighed viser, at arbejdsmarkedet er blevet ramt af en decideret fyringsbølge i ugen, der er gået, siger han i en skriftlig kommentar.

Mandag lød antallet af ledige på knap 7000, og Tore Stramer ser en smule lys i mørket, i og med at tallet er faldet i løbet af ugen.

- Der er tegn på, at fyringsbølgen er aftaget i styrke i løbet af ugen. Det er en tendens, som vi har en forhåbning om, vil fortsætte over de kommende dage og uger.

- Det skyldes primært, at myndighederne har reageret prompte med en række store hjælpepakker, siger Tore Stramer.

Senest blev alle partier Folketinget torsdag enige om en aftale til 50 milliarder kroner, der giver kompensation til virksomheder og selvstændige, der er presset af coronavirusset.