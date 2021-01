Flere må leje parcelhuset

-Efter finanskrisen blev reglerne for at finansiere en bolig strammet op, og det har helt sikkert gjort, at flere ikke har været i stand til selv at købe det parcelhus, de gerne ville bo i, og derfor har vi set en stigning i parcelhuse, som lejes ud, siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef i Nybolig.