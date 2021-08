Flere kontanter er i omløb selv om færre hæver penge

Mængden af kontanter, der er i omløb i Danmark, er steget med 9,2 milliarder kroner siden begyndelsen af 2019, og i samme periode har borgere hævet 5 milliarder kroner mindre i bankerne.

Det skriver Finans, Jyllands-Postens erhvervsmedie.

Det lyder umiddelbart paradoksalt, og det har da også givet anledning til undren hos Danske Bank, der har set på tallene, skriver avisen.

Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank, forklarer, at der i hele perioden, mens coronavirusset har været til stede i halvandet år, har været et faldende forbrug.

- Der er sket det, at forbruget er faldet. Der er hævet færre kontanter, men der er også brugt færre penge, siger hun til Finans.

Det er dog svært at redegøre for, på hvilken måde coronasituationen helt præcist har spillet ind.

Det nævnes, at pandemien har haft betydning for, hvor mange turister der holder ferie i Danmark, og mængden af sort arbejde kan være steget. Det er dog svært at vurdere, bemærker chefanalytikeren.

Hos værdihåndteringsselskabet Nokas afvises det, at sort arbejde kan forklare de mange kontanter.

Her nævnes det, at de negative renter og sikkerheden ved at have kontanter under coronakrisen har betydet noget.

Nationalbanken bemærker, at "kontanter er kendetegnet ved at være anonyme", og derfor er det svært at få viden om, hvad der kan forklare stigningen i mængden af kontanter i omløb. Det skriver Nationalbanken i et skriftligt svar til avisen.

Kontantmængden er steget til i alt 78 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 13 procent.

I samme periode har danskerne altså hævet færre penge i bankerne, viser tallene fra Danmarks Statistik og Danske Banks egne tal ifølge avisen.