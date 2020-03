Flere køber ind på nettet: Nemlig.com vil ansætte 200 nye folk

Og tirsdag aften opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) direkte til at handle på nettet, hvis man har mulighed for det, da det kan være med til at begrænse smitten med coronavirus.

Hos netsupermarkedet Nemlig.com er salget de seneste uger steget med mere end 50 procent sammenlignet med sidste år.

Nemlig.com vil for at følge med i den stigende efterspørgsel ansætte 200 nye medarbejdere i løbet af de kommende uger. I forvejen har virksomheden 1100 ansatte.

Derudover er der fyldt godt op på lageret, fortæller administrerende direktør Stefan Plenge.

- Vi har allerede for et par uger siden købt mere ind til lager, så der er rigeligt med varer på hylderne, og der kommer også mere ind løbende, så vi er godt rustet, siger han.

Den stigende efterspørgsel har betydet, at kunderne vil opleve ventetid for at komme ind på hjemmesiden, og samtidig er der længere leveringstid på varerne end normalt.

Nemlig.com har - modsat de fysiske supermarkeder - indført begrænsninger på 25 varegrupper - herunder toiletpapir og ris.

- Vi oplevede i sidste uge, at der kom kunder ind, som hamstrede meget store mængder af nogle varer, og der besluttede vi at indføre begrænsninger, at fem kunder kan få to poser ris, i stedet for at en får ti poser, siger Stefan Plenge.

Handel med dagligvarer på nettet udgør dog kun omkring tre procent af det samlede salg af dagligvarer.

Hos Coop, der ejer Kvickly, Superbrugsen og Fakta, understreger man, at onlinehandel på ingen måde kan erstatte salget i de fysiske supermarkeder i den nuværende situation.

- Onlinehandlen er en god idé, og at det er et supplement, men det ikke kan afløse butikkerne, siger kommunikationschef Lars Aarup.

- Vi kan ikke flytte alle de 97 procent af varerne, der bliver solgt i butikkerne, over på nettet. Det er der ikke chauffører og folk nok til, siger Lars Aarup.