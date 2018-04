Flere forhandlere forlader Forligsen: Dialogen er god

- Der er ikke brug for mig lige nu, så nu cykler jeg hjem, tager et bad og kommer tilbage. Vi er overhovedet ikke i mål, men vi er i en god dialog, og det er positivt, siger han.

Han ønsker ikke at sige, hvor langt parterne er fra at nå hinanden.

- Vi er i den fase, hvor ting står og vipper, så lad os nu se. Det kan tage lang eller kort tid, siger Vinther.

Forligsmand Mette Christensen, der mægler mellem parterne, har ligeledes forladt "Forligsen". Parterne mødtes fredag morgen klokken 10 og har altså forhandlet i mere end et døgn.

Repræsentanter for de statslig lønmodtagere forsøger at nå til enighed med innovationsminister Sophie Løhde (V), der repræsenterer arbejdsgiverne, om nye overenskomster til de 120.000 statsligt ansatte.

Parterne på det kommunale og regionale område er begge nået til enighed med deres modpart, men det er ikke givet, at parterne på det statslige område når til enighed, siger Flemming Vinther.

- Det ville være rigtig, rigtig ærgerligt, men der er ikke nogen lov om, at fordi nogle andre lukker et forlig, så skal vi også.

- Det kræver, at vi når hinanden, og at vi bliver enige om en aftale, som begge parter kan se sig selv i, og som man er klar til at gå ud at anbefale til sit bagland, og det håber jeg, at vi kan nå frem til, siger han.

Når parterne ikke til enighed inden 1. maj, kan en strejke bryde ud 6. maj og en lockout 12. maj.