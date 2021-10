Flere flyver med SAS - men stadig langt færre end før corona

Der er dog stadigvæk lang vej op til niveauet, inden corona ramte. I september 2019 fløj SAS med 2,9 millioner passagerer.

- Rejserestriktionerne er ved at lette, og vi ser i øjeblikket større efterspørgsel, siger topchef Anko van der Werff i en pressemeddelelse.

Han er glad for, at SAS for tredje måned i træk havde over en million passagerer. Corona giver dog fortsat usikkerhed for selskabet.

- SAS skal fortsætte med at være agil og fleksibel for hurtigt at kunne reagere på kundernes rejsevillighed, lyder det fra topchefen.

SAS og resten af luftfartsbranchen har været hårdt ramt af restriktioner under corona, der har parkeret verdens fly på jorden.

Lufthavne over hele verden har været lagt øde hen, og det har sendt branchen ud i stiv modvind.

Flere selskaber - herunder SAS - har under corona været ude at hente flere penge til deres slunkne kasser for at holde sig oven vande.

SAS' ejere, der både tæller den danske og svenske stat, måtte skyde penge i selskabet i en redningsplan med en samlet værdi af 8,6 milliarder kroner.

Luftfartsselskabet har også måttet ty til fyringer. Antallet af fuldtidsansatte hos SAS er det seneste år halveret fra omkring 10.400 til knap 5000 personer.

Onsdag kom norske Norwegian med trafiktal. I september havde lavprisselskabet knap 980.000 passagerer.

Det var cirka tre gange så meget som samme måned sidste år. I 2019 havde Norwegian 3,3 millioner passagerer.

Også Norwegian måtte under corona ud i en redningsaktion og skaffe flere penge til selskabets kasse.