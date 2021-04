Se billedserie Morten Nordahl valgte at blive selvstændig - og dermed uvildig - økonomisk rådgiver. En nichebranche i Danmark, der dog er på vej frem. Foto: Kim Rasmussen

Flere får privat rådgivning til pension og økonomi

Erhverv - 22. april 2021 kl. 12:35 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

Danskerne har en tendens til at stole rigtig meget på deres banker og deres bankrådgiver.

Det er selvfølgelig positivt, men mange tænker ikke over, at bankrådgivere ikke kun har kunderne at tænke på, men også banken. Derfor er et nichemarked i Danmark også støt voksende - nemlig uvildig privatøkonomisk rådgivning. En af dem, der har kastet sig ud i det, er Morten Nordahl fra Jyllinge, der har drevet finansielraadgivning.dk siden januar 2017.

- Det er rigtig positivt, at folk har en enorm tiltro til deres bank, men efter selv at have siddet i en bank i 10 år som rådgiver, så ved jeg, at bankrådgivere jo ikke er uvildige. De vil selvfølgelig det bedste for deres kunder, men ikke på bekostning af banken. De arbejder indenfor nogle strammere rammer - og så har de mange kunder at tage sig af, siger Morten Nordahl.

Derfor startede Morten Nordahl også sit eget firma, hvor han kunne rådgive sine kunder udelukkende udfra deres egne præmisser.

- Jeg tænkte lidt, hvorfor ikke? Jeg kunne godt tænke mig at prøve noget nyt på det tidspunkt i mit liv, og så så jeg mit snit til at blive selvstændig. På den måde føler jeg også, at jeg klart bedst kan rådgive folk, fortæller han.

Økonomi optimeres til fremtiden Med sit firma rådgiver Morten Nordahl privatpersoner i flere forskellige scenarier. Han tilbyder en komplet økonomisk rådgivning, hvor hele ens privatøkonomi gennemgås og optimeres til fremtiden.

Hoveddelen af kunderne er på den anden side af 50 år. Her er børnene måske flyttet hjemmefra, pensionen nærmer sig, og man har brug for at ligge en god fremtidsplan, så man er økonomisk sikret.

- Det er enormt vigtigt, at man optimerer sin pension. Egentligt gerne så hurtigt, som det er muligt, da det kan dreje sig om flere millioner kroner i den anden ende. Inden folk bliver 50 år, så er det med pensionen oftest noget kedeligt noget, så mange af dem, der søger rådgivning omkring det, er ældre, siger Morten Nordahl.

Tryghedssøgende kunder Det er dog langtfra kun pension, som kunderne søger rådgivning til. Økonomi drejer sig nemlig om det store billede, og det kan være svært for almindelige mennesker at have styr på det hele selv.

- Der er mange tryghedssøgende kunder, der kommer til mig, så der kan laves en grundig oversigt og plan over økonomien. Mange er meget detaljeorienterede og har styr på det hele, men glemmer oftest at tage helikopterblikket og kigge på det store billede. Det er noget af det, som jeg ofte sidder med, fortæller den tidligere bankmand.

Selv har han været i flere forskellige filialer rundt om i hovedstaden og på Sjælland, blandt andet som investeringsansvarlig i Hellerup. Det har givet et stort indblik i mange forskellige typer af økonomier.

Blandt kunderne er der også mange førstegangskøbere af bolig, der bruger den uvildige finansielle rådgivning. Det er stadig et nichemarked i Danmark, men det vokser støt fremad. Det er der flere årsager til, blandt andet skyldes det de yngre generationer, der mere har en tilbøjelighed til at shoppe rundt blandt bankerne for at få de bedste muligheder.

- De lidt ældre generationer har en stor trofasthed over for deres bank, hvilket i sig selv kan være både godt og skidt. For måske ligger der en bedre fremtidssikret økonomi i en anden bank. Det er noget af det, som jeg også kan hjælpe folk med, siger Morten Nordahl.

Usikkert marked Samtidig har coronakrisen gjort økonomien mere usikker. Under den første nedlukning i marts sidste år faldt markedet og renterne steg, men i september var de igen tilbage i normalen. Siden er det fortsat op og ned, så hele markedet er en smule usikkert.

- Det har helt sikkert sat en masse skræmmende tanker i gang hos folk rundt omkring. Det er svært at spå om økonomien - hvis man kunne det, var man allerede mangemillionær. Men det hjælper langt de fleste mennesker, hvis de får et par uvildige professionelle øjne til at kigge på det store helhedsbillede, siger Morten Nordahl.

Senest er markedet for privat uvildig finansiel rådgivning vokset yderligere, da renterne nu er blevet negative. Det har sat lidt mere skub i folk, der ikke synes, at bankerne skal kunne tage af deres penge, når de i forvejen betaler gebyrer.

- Mange glemmer at se på de muligheder, som man faktisk har for både at fremtidssikre sig selv bedre, men også få et større råderum i hverdagen. Flere får øjnene op for det nu, og det er med til at gøre branchen større. Og i sidste ende økonomisk sikre endnu flere mennesker, slutter Morten Nordahl.