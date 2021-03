Flere bygger selv: Salg af byggegrunde er steget 74 procent

Det er en stigning på 74 procent sammenlignet med de første to måneder af 2020. Det viser tal fra Boligsiden.dk.

Sidste år var udviklingen den samme. Her blev der solgt 3322 byggegrunde. Det var omkring 32 procent flere end i 2019.

Når man ser på byer, er Silkeborg og Vejle de to byer, der har haft flest grundsalg det seneste år.

Hos Home Vejle fortæller salgsdirektør Jesper Frendrup Guldmann, at interessen for boliggrunde ikke har været så stor før i hans 25 år i branchen.

- Vi har aldrig oplevet noget lignende, og vi har måttet melde udsolgt for byggegrunde flere steder. Det har vi ikke gjort før.

- Lige siden Danmark blev lukket ned i marts måned sidste år, er boligsalget eksploderet, og det har smittet af på salget af byggegrunde, siger han.

Jesper Frendrup Guldmann forklarer delvist udviklingen med, at der har været et stort fald i antallet af boliger med til salg-skilte.

Men derudover tror han også, at der er sket en ændring i de behov, mange boligkøbere har.

- Mange har måske fundet ud af, at man skal bruge et ekstra værelse eller to til hjemmearbejde, og det gør, at flere vælger at bygge selv, fordi de brugte huse på markedet ikke altid har det antal værelser, man har brug for, siger han.

Det er ikke kun for helårsboliger, at der har været en stor stigning i solgte byggegrunde.

Det samme har gjort sig gældende for grunde til sommerhuse.

Der er solgt 259 byggegrunde på landsplan i de første to måneder af 2021. Det er en stigning på 152 procent i forhold til samme periode af 2020.