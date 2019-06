Se billedserie Hotel Frederik ll i Slagelse har længe været lukket og bliver nu revet ned. Foto: Jesper Larsen

Flere butikker klar til nyt butikscenter: Fætter BR bliver første lejer

Det har længe stået klart, at Salling Group (Bilka, Netto, Føtex m.v.) ikke havde interesse i at drive hotel Frederik II i Slagelse.

Derfor har koncernen søgt om at få lov til at nedrive hotellet, der har længe har været lukket, for i stedet at opføre et nyt butikscenter med plads til større udvalgsvarer.

Dette ønske har Slagelse Kommune nu efterkommet via et nyt plangrundlag for området, der giver mulighed for dels at nedrive hotellet, og dels at opføre en ny bygning på 7.800 kvm, der kan indeholde 4-8 butikker i størrelsesordenen fra minimum 1000 kvm pr. lejemål.

Det er Salling Group, der ejer bygningen hvor hotel Frederik II er i dag, så det er også dem, der kommer til at stå for nedrivningen og opførelsen af den nye bygning, der får en fantastisk beliggenhed ud mod tilkørslen til vestmotorvejen og Sdr. Ringgade.

Hvornår nedrivningen påbegyndes er endnu ikke afklaret, men det forventes at ske meget snart, i takt med at de nye lejekontrakter bliver indgået. Udlejning af det nye centerområde er lagt i hænderne på Nordicals Sjælland P/S, og direktør og partner Henrik Nikolajsen forventer stor interesse for det nye projekt.

- Med Bilka som nabo, og den første lejer på plads i form af BR, forventer vi ikke, at det bliver særlig svært at udleje de øvrige udvalgsvarebutikker, siger Henrik Nikolajsen og fortsætter:

- Det er nye lejemål, en fantastisk beliggenhed, og Bilka - der i sig selv har en stor tiltrækningskraft - som nabo, så kan det ikke bliver meget bedre. Men vi ønsker selvfølgelig også et bredt udvalg af butikker, så centret i sig selv får en stor tiltrækningskraft. Det bliver spændende at få nogle lejekontrakter på plads, så nedrivningen kan komme i gang. Vi forventer indflytning primo 2021.

Med de nye butikker forventer man også behov for et større antal p-pladser, derfor skabes der også omkring 150 nye p-pladser til de nye butikker. Herudover er der givet mulighed for at etablere højresvingsbane fra Sdr. Ringgade.

Med vedtagelsen af den nye lokalplan ændres rammen for udvalgsvarer fra 16.400 kvm til 24.200 kvm., og Nordicals sætter nu gang i udlejningen.