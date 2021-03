Flere bruger Zoom under corona - omsætning er vokset 326 procent

Mens coronapandemien har været en mavepuster for mange virksomheder, så har der også været virksomheder, der har lukreret på virusudbruddet.

En af de virksomheder er amerikanske Zoom Video Communications, der er en førende leverandør af videotelefoni og online chat-tjenester.

Selskabet har mandag aften dansk tid offentliggjort sit seneste årsregnskab, og det viser en fremgang i omsætningen på 326 procent til 2,7 milliarder dollar.

I dansk valuta svarer det til cirka 16,4 milliarder kroner.

Den store fremgang i omsætningen kommer af, at flere har arbejdet hjemme under coronapandemien. Det har øget behovet for løsninger som Zooms.

I en kommentar til regnskabet kalder Eric S. Yuan, administrerende direktør for Zoom Video Communications, sidste år for et hidtil uset år.

Mens selskabet har nydt godt af at få flere betalende kunder til sine løsninger, så har det også stillet nogle større krav til selskabet i forhold til at kunne følge med den stigende efterspørgsel.

- I det forgangne år har vi i betydelig grad vokset vores forretning for at levere kritiske kommunikations- og samarbejdsservices til vores kunder og det globale samfund i forlængelse af pandemien, siger Eric S. Yuan.

Sidste års markante stigning i omsætningen har også bidraget til, at Zoom har tjent flere penge. På driften har selskabet tjent 660 millioner dollar. Det er hele 5097 procent højere end året før og svarer til knap 4,1 milliarder kroner.

Selv om dele af verdens befolkning er begyndt at blive vaccineret mod corona, og flere er vendt tilbage på arbejdet, så lader det ikke til, at Zoom forventer en nedgang af den grund.

For det nye år regner selskabet faktisk med at komme til at overgå både sidste års omsætning og driftsoverskud. Omsætningen ses lande i underkanten af 3,8 milliarder dollar, mens driftsoverskuddet forventes at ende på lidt over 1,1 milliarder dollar.