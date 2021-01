Flere amerikanere end ventet meldte sig ledige i sidste uge

Tore Stramer, der er cheføkonom for Dansk Erhverv, frygter, at det høje ledighedstal er begyndelsen på en yderligere stigning den kommende tid.

- Et ugentligt ledighedstal på 965.000 er voldsomt højt og viser med skræmmende tydelighed, at viruskrisen sender tusindvis af amerikanere ud i ledighed hver eneste dag, skriver han i en kommentar:

- Jeg tror desværre, at vi kommer til at se en yderligere acceleration i ledigheden over de kommende uger.

Han påpeger, at smitten i USA dagligt sætter rekorder, og flere delstater har genindført en række restriktioner.

Siden midten af marts har næsten 75 millioner amerikanere meldt sig ledige.

Og overgangen til 2021 har ikke givet anledning til, at udviklingen er vendt, konstaterer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- Av, det går den forkerte vej i USA, hvor der var næsten en million nyledige i sidste uge, siger han:

- 2021 er skudt i gang med mange fyresedler på det amerikanske arbejdsmarked. Antallet af nytilmeldte ledige er på højeste niveau i 20 uger. Det nye år har endnu ikke bragt nye og bedre tider med sig.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre kalder ugens ledighedstal for en "lussing" til amerikansk økonomi.

Også fra et dansk perspektiv er det høje ledighedstal nedslående læsning, understreger han.

- Set med danske briller er vi som eksportland blevet mere direkte afhængig af USA end tidligere. Den danske eksport er braget op, og USA læner sig op ad at være vores største eksportmarked og beskæftiger omkring 80.000 danske arbejdspladser, siger han.