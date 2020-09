Flere Nordea-kunder risikerer negativ rente fra årsskiftet

Nordea sænker sin grænse for, hvornår kunder skal betale negativ rente af de penge, de har stående i banken.

Fra 2021 sænkes grænsen til 250.000 kroner fra 750.000 kroner for privatkunder, oplyser banken i en meddelelse.

Det er en udgift for banker som Nordea at passe på kundernes opsparing, da renten hos Nationalbanken, der er bankernes bank, er negativ.

Derfor har de danske banker i forskelligt omfang det seneste år lagt en del af regningen over på kunderne.

Når Nordea nu vil lægge regningen over til kunderne tidligere, skyldes det, at det historisk lave renteniveau forventes at fortsætte.

Hos Nordea er indlånsrenten i øjeblikket på minus 0,6 procent, hvilket er det samme, som banken får i Nationalbanken.

Det vil sige, at man med en opsparing på 750.000 kroner i Nordea vil skulle betale 3000 kroner om året i renter.

Så sent som i slutningen af august var det Sydbank, der indførte negativ rente for kunder med mere end 250.000 kroner på én konto.

Her var begrundelsen, at bankens kunder havde rekordmange penge stående. Ændringen kom i forbindelse med bankens regnskab for første halvdel af 2020.

Også Danmarks største bank, Danske Bank, har indført negativ rente. Det skete i februar.

Her kan kunder med en NemKonto i banken dog have 1,5 millioner kroner stående, før det er aktuelt. Privatkunder, der ikke har en NemKonto, kan have det halve stående uden at skulle betale for det.

Første opkrævning for den nye grænse i Nordea er 31. marts næste år, oplyses det.

Ud over de 250.000 kroner kan privatkunder hos Nordea også have op til 100.000 kroner stående per pensionskonto uden at betale negativ rente.

Grænsen gælder for alle typer indlånskonti i banken. For privatkunder, der ikke har NemKonto i Nordea, skal der betales negativ rente af al indlån.