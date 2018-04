Der bliver løbende investeret i bryggeriet - blandt andet for at automatisere nogle af de tunge og skæve løft.

Fleksibilitet er en styrke hos det store bryggeri

Søren Lisbjerg er det, der på engelsk hedder Supply Chain Manager; han har ansvar for, at forretningsområderne i koncernen Royal Unibrew hænger sammen.

Og det er blandt andet med den kasket, han har været med til at sørge for, at Royal Unibrew i dag også står for salg og levering af for eksempel chips og peanuts.