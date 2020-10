Se billedserie Hos BEWi Styropack i Holbæk arbejder de med materialet flamingo - altså samme navn som den lyserøde fugl, som fabrikken også selv fremstiller som et symbol på navnefaldet. På fotoet står kommunikations- og HR-chef Mette Fuglsang og administrerende direktør i BEWiSynbra Denmark A/S, Karl Erik Olesen, med eksempler på nogle af de mange produkter, der kan fremstilles af flamingo. Forrest står en blomsterkumme og en boks til en hjertestarter. Foto: Mie Neel

Flamingoen bliver genbrugt fuldt ud

Erhverv - 22. oktober 2020

Af Kaj Ove Jensen

Fabrikken på Østerled 30 i Holbæk har gennem årene haft en lang række navne. Men i bund og grund det samme, der er fremstillet i mange årtier, nemlig produkter i flamingo.

Siden maj 2018 har navnet været BEWiSynbra, med BEWi Styropack som et underliggende navn. »Pack« signalerer, at det er emballage af mange forskellige slags samt komponenter, der produceres. Fabrikken i Holbæk er en del af den internationale koncern BEWiSynbra Group, der i høj grad har fokus på bæredygtighed, både når det gælder produkterne og faciliteterne på fabrikkerne.

Et af de nyeste tiltag er et produkt, som er fremstillet af 100 procent genanvendt materiale. Udviklingen er sket i et samarbejde med virksomhedens enheder for råvareproduktion.

Produktet blev lanceret i begyndelsen af året, og det har ført til en nominering i september af BEWiSynbra som en af fem mulige modtagere af Plastprisen 2020. Vinderen afsløres af brancheforeningen Plastindustrien den 10. november.

Genbruges flere gange Tidligere blev det nyudviklede råmateriale betegnet som 100 % Recycled Flamingo. Men virksomheden har for nylig besluttet, at den fremover skal markedsføres under navnet Recycled In­side.

- Vi har brugt en lang periode, flere år, på at udvikle det, og det er en investering på mange millioner kroner, fortæller Karl Erik Olesen, der er administrerende direktør BEWiSynbra Denmark A/S. Der er syv fabrikker i Danmark og hovedkontoret er på Østerled i Holbæk. Her har Karl Erik Olesen også officielt arbejdssted, og han er der jævnligt, men da han bor i Hobro, er det ofte der, arbejdsdagene tilbringes.

Det nye produkt, Recycled Inside, fremstilles af det materiale, der kommer ud af de brugte varer, som virksomheden får retur. Det kan være diverse kasser, isoleringsmateriale og lignen- de.

- Vi nedsmelter det til en ny, recirkuleret råvare, der har samme kvalitet som ellers. Produkterne, der fremstilles af Recycled Inside, kan genbruges en del gange, men ikke i det uendelige, måske 8-12 gange, forklarer Karl Erik Olesen.

Venter et marked i vækst De første recirkulerede pellets (en slags »piller«) er fremstillet ved ned­smeltning på en fabrik, der blev købt i Thisted i juni. Den ligger i det nye selskab BEWiSynbra Circular Denmark A/S, også med Karl Erik Olesen som direktør og officiel firmaadresse i Holbæk.

Det er på koncernens råvarefabrikker i Holland og Finland, at der kommer en ny råvare ud af de små pellets. Råvarerne sendes så til fabrikkerne i Danmark og det øvrige Europa til fremstilling af nye produkter.

De første kunder til Recycled Inside er i hus, og der er inden for blandt andet byggeindustrien og den tekniske industri.

- Vi forventer, at det er et marked i stor vækst. Men der er ingen tvivl om, at coronaen har gjort, at mange ting ikke er gået så stærkt som ellers, siger Karl Erik Olesen.

De flamingo-produkter, der kommer ud det recirkulerede materiale, har de samme isolerende og stødabsorberende egenskaber som al anden flamingo.

Fokus på CO2-reduktion Han og BEWiSynbra Denmarks kommunikations- og HR-chef Mette Fuglsang fortæller, at de også kan mærke på kunderne, at de har stor fokus på bæredygtighed.

På fabrikkerne hos BEWiSynbra i Danmark arbejdes der også med omstilling. Blandt andet gik man fra begyndelsen af året over til 100 procent grøn strøm.

- Vi har til stadighed fokus på at nedbringe CO2-udledningen. Vi går målrettet efter en reduktion med 70 procent i 2030. Det er svært, men man skal ikke opgive det, før det er prøvet, og ethvert skridt i dén retning er det rigtige skridt. Og vi arbejder ikke med det, fordi det også er regeringens målsætning - vi ville have kørt det alligevel, for det er vores DNA i koncernen. Det er innovation og bæredygtighed, der driver vores virksomhed, siger Karl Erik Olesen.

I 2019 havde BEWiSynbra Denmark et overskud på 13,3 millioner kroner.