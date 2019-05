Se billedserie Julia Stilling og Kirsten Stilling Henrichsen, mor og datter, der er sammen om firmaet Stilling Flag. De fortæller, at foråret er den travle tid for en flagvirksomhed. Det er som regel om foråret, kunderne opdager, at deres gamle flag er blevet for slidte. Foto: Jørgen Juul

Flag til enhver lejlighed

30. maj 2019
Af Jørgen Juul

Flag er vigtige symboler for både stater og internationale organisationer. Det er de også for institutioner, foreninger, firmaer og private. Vi bruger flag, når landsholdene skal spille, når virksomheden får udenlandsk besøg og børnene konfirmeres, og der er flag på busserne, når der er fødselsdage i kongefamilien. Vi bruger flag overalt og hele tiden.

Det kan man tale med om på Stengårdsvej i Tølløse. Dér ligger virksomheden Stilling Flag A/S. Firmaet ejes af mor og datter, Kirsten Stilling Henrichsen og Julia Stilling. De er henholdsvis 67 og 34 år, og de rykkede Stilling Flag fra Lyngby til Tølløse for to år siden.

De kan levere flag til enhver lejlighed. Nogle af dem syr de selv, andre får de trykt. De kan levere nationalflag, egnsflag, reklameflag, strandflag og produkter, der på en eller anden måde er i familie med flagene. Vindposer, for eksempel.

Julia Stilling er tredje generation i Stilling Flag A/S.

Det hele begyndte i Kgs. Lyngby i 1976. Kirsten Stilling Henrichsens far - og altså Julia Stillings morfar - Per Stilling, købte en lille flagvirksomhed, der havde til huse i et kælderlokale. Flagene lå på sofaen, og det var et firma, som Per Stilling oprindelig ville holde på hobbyplan.

Men det begyndte at gribe om sig. Stilling Flag ansatte personale til at sy og fik kontakt til et firma i Finland, der kunne trykke flag.

Siden kom først Kirsten Stilling Henrichsens søster, Lisbeth, og derefter Kirsten med i firmaet. Lisbeth Stilling Henrichsen er nu gået på pension. Til gengæld er Julia Stilling med. Hun startede fuldtids i 2008, men er kommet i virksomheden siden hun var barn.

De største flag, de to har lavet, er et dannebrog og et olympisk flag på 130 kvadratmeter. De er til den 52 meter høje flagstang ved Brøndby Stadion.

Der er flag, de har opgivet at sy, fordi de er for komplicerede. Det gælder for eksempel det britiske Union Jack, det amerikanske Stars and Stripes og det saudiske med de mange arabiske tegn.

